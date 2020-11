Joe Biden et Kamala Harris prononcent des discours de victoire après les résultats des élections

Joe Biden et Kamala Harris ont prononcé leurs discours de victoire après les résultats des élections, samedi soir.

Le président élu Joe Biden a prononcé son premier discours depuis qu’il a remporté la présidence, samedi. Biden a appelé à une Amérique unifiée et a parlé de certains de ses objectifs pour les quatre prochaines années. Gagnez McNamee / Getty Images «Nous avons gagné avec le plus grand nombre de votes jamais exprimés pour un billet présidentiel … et nous voyons partout dans ce pays, et dans toutes les villes de toutes les régions du pays, en fait à travers le monde, une effusion de joie,» Biden a noté que samedi soir, le vote du président élu totalisait 75 033 193. «C’est le moment de guérir en Amérique», dit-il. «Je travaillerai pour être un président qui ne cherche pas à diviser mais à unifier. Je ne verrai pas les États rouges et les États bleus, je verrai toujours les États-Unis. «Que cette sombre ère de diabolisation en Amérique commence à se terminer, ici et maintenant», a-t-il dit. «Nous devons restaurer l’âme de l’Amérique.» La vice-présidente de Biden, Kamala Harris, a également pris la parole, présentant le président élu. Elle a parlé d’être la première femme vice-présidente et d’encourager les jeunes femmes à suivre ses traces. «Bien que je puisse être la première femme à servir dans ce bureau, je ne serai pas la dernière», a-t-elle déclaré. L’inauguration de Biden aura lieu le mercredi 20 janvier 2021. [Via]