Joe Biden confie à Pete Buttigieg un rôle clé pour faire de sa présidence une réalité

Ancien maire de South Bend Pete Buttigieg (David Cliff / NurPhoto via Getty Images)

Pete Buttigieg a été sollicité pour occuper un rôle clé dans l’équipe de transition présidentielle de son ancien rival Joe Biden.

Biden met actuellement en place une équipe de transition, qui préparera le terrain pour qu’il prenne ses fonctions en janvier s’il triomphe de Donald Trump lors des élections du 3 novembre.

Buttigieg, qui a explosé sur la scène nationale avant de mettre fin à sa candidature pionnière à la présidence en mars, a été nommé à un conseil consultatif de 15 personnes pour l’équipe de transition de Biden.

Joe Biden engage Pete Buttigieg pour le rôle de l’équipe de transition.

Selon CNN, les autres membres du conseil consultatif comprennent l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice et l’ancienne sous-procureure générale Sally Yates.

L’ancien sénateur du Delaware, Ted Kaufman, qui coprésidera l’équipe de transition, a déclaré: «Nous nous préparons à cette transition dans le contexte d’une crise sanitaire mondiale et d’une économie en difficulté. C’est une transition pas comme les autres, et l’équipe en cours de constitution aidera Joe Biden à relever les défis urgents auxquels notre pays est confronté dès le premier jour.

«Les coprésidents, le conseil consultatif et les cadres supérieurs forment un groupe d’experts diversifié qui s’est engagé à aider une éventuelle administration Biden-Harris à vaincre la crise de la santé publique et à remettre les Américains au travail dans des emplois bien rémunérés.»

Buttigieg a tweeté: « Le caractère de notre pays est sur le bulletin de vote. »

Le maire de l’Indiana s’était déjà vu promettre un rôle clé par Biden lors de son abandon en mars.

Biden avait déclaré: «J’ai parlé à Pete Buttigieg il y a quelques jours pour l’encourager à rester engagé car il a un talent énorme.

«Je lui ai indiqué que si je devenais le candidat, je viendrais lui demander de faire partie de l’administration, de s’engager à faire avancer les choses.

L’ancien candidat à la présidentielle a exprimé son soutien à Biden.

Depuis l’élection, Buttigieg a occupé un poste universitaire à l’Université de Notre-Dame et a continué à se tromper pour Biden.

Le mois dernier, il a prononcé un discours émouvant à la Convention nationale démocrate qui a abordé l’histoire du candidat à la présidence en matière de soutien aux droits des LGBT +.

Il a expliqué: «Il y a un peu plus de 10 ans, j’ai rejoint une armée où me renvoyer à cause de qui je suis n’était pas seulement possible – c’était une politique. Maintenant, en 2020, il est illégal en Amérique de licencier qui que ce soit à cause de qui il est ou de qui il aime.

«La même bague à mon doigt – un mariage que nous avons célébré là où je me tiens – reflète la façon dont ce pays peut changer.

« L’amour rend mon mariage réel, mais le courage politique l’a rendu possible – y compris celui de Joe Biden, qui a devancé même ce parti quand il a dit que l’égalité du mariage devrait être la loi du pays. »