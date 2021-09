Jodie Whittaker révèle ce qu’il y a de mieux à jouer à Doctor Who

2022 sera une année de grande intrigue pour les fans de « Doctor Who », puisqu’à la fin de sa treizième saison, on verra la fin du voyage pour Jodie Whittaker et son interprétation du « dernier seigneur du temps », un personnage avec qui elle a gagné l’affection du public à la suite de l’émission spéciale de Noël de la production en 2017, marquant la première fois qu’une femme prend la tête de la célèbre série d’aventures de science-fiction.

Chaque nouvelle régénération de Doctor Who apporte quelque chose de nouveau à ce personnage et Whittaker a été réfléchi sur le sujet, en profitant pour parler de ce qui lui semble le mieux lors de son interprétation.

Lors d’un récent entretien avec BBC6 Music (via Digital Spy), Whittaker a estimé qu’il y avait eu tellement d’expériences enrichissantes qu’il avait reçues grâce à Doctor Who, laissant entendre qu’un documentaire entier pourrait être réalisé s’il voulait parler de chacun d’eux, bien que il a choisi d’aborder deux éléments qu’il considérait comme de la plus haute importance.

« Je dirais que les deux moments forts pour moi sont d’avoir une nouvelle famille d’acteurs et d’équipes, et de se faire un groupe d’amis pour la vie dans un environnement où nous avons tellement de joie d’aller travailler tous les jours et de faire partie de quelque chose d’aussi incroyable. » dit Whittaker.

Whittaker note également que ce fut un plaisir d’être témoin de la grande importance que Doctor Who a pour tous les fans de la franchise : « Cela a été un beau voyage, mais à l’extérieur, pour voir combien cela signifie pour les fans de Doctor Who, les vieux et les nouveaux whovians, les gens qui ont déménagé et qui reviennent ».

Peu importe à quelle étape de leur voyage Whovian ils se trouvent, n’y être qu’une demi-seconde a été vraiment excitant.

La série se préparerait à entrer dans une nouvelle étape, puisqu’avec Whittaker le départ de Chris Chibnall, showrunner de la série a été confirmé, qui a confirmé que son plan initial avec la production était toujours de ne réaliser que trois saisons. Sa dernière contribution à « Doctor Who » aura lieu avec un spécial mettant en vedette Jodie Whittaker en marge des célébrations du centenaire de la BBC.