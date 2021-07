Jodie Whittaker quittera « Doctor Who » dans sa prochaine saison

Depuis des mois, des rumeurs sur le départ possible de Jodie Whittaker de son rôle principal dans la longue série de science-fiction « Doctor Who » ont commencé à circuler sur Internet, et bien qu’elles n’aient pas encore été confirmées, Chris Chibnall, showrunner de au programme, a annoncé que le départ de Whittaker s’accompagnera de son départ à la tête de la série.

Les fans de Whittaker et de son interprétation de Doctor Who ont encore un peu de temps pour assumer son départ, car la treizième saison de la série est toujours en attente de sortie, se préparant à son arrivée à la télévision d’ici la fin 2021.

Après son retour à la BBC en 2005, « Doctor Who » a eu trois personnes à sa charge. Le premier était Russell T. Davies, qui a servi de showrunner pendant les quatre premières saisons de la refonte de la franchise, couvrant la période avec Christopher Eccleston et David Tennant.

Davies serait remplacé par Steven Moffat, qui a dirigé la série à l’époque de Matt Smith et Peter Capaldi jusqu’à ce que Chibnall prenne en charge la production en 2018 pendant trois saisons, chacune mettant en vedette Jodie Whittaker, la première femme à assumer le rôle principal de « The Doctor ». »

A travers une déclaration via la BBC, Chibnall a indiqué que le plan initial de son intervention dans « Doctor Who » était toujours de raconter une histoire de trois saisons. La saga mettant en vedette Whittaker se terminera en 2022 avec trois spéciales qui auront lieu après les événements de la nouvelle saison en cours.

« Le docteur magnifique et emblématique de Jodie a dépassé toutes nos attentes élevées. Elle a été une actrice vedette, portant la responsabilité d’être la première femme médecin avec style, force, chaleur, générosité et humour », a déclaré Chibnall à propos du travail de l’actrice sur Doctor Who.

Elle a capturé l’imagination du public et continue d’inspirer l’adoration dans le monde entier comme tout le monde dans la production.

Chibnall conclut sa déclaration en souhaitant bonne chance à la nouvelle équipe créative de Doctor Who, notant que c’était une occasion bienvenue de terminer son temps sur la série avec un spécial même si la pandémie a changé tous les plans de production. doivent continuer le travail de Chibnall et Whittaker sur la série.