Jodie Whittaker n’est pas prête à quitter son rôle de Doctor Who

En juillet dernier, la BBC a choqué les fans de « Doctor Who » en révélant que la treizième saison de la série ne serait pas seulement la dernière dans laquelle Chris Chibnall servira de showrunner. Ce seront également les derniers épisodes dans lesquels nous verrons Jodie Whittaker comme personnage principal de la série.

Bien que sa présence dans la série ait présenté des hauts et des bas, en particulier de forts commentaires négatifs de la part du secteur le plus conservateur du public, Whittaker aurait marqué l’histoire en étant la première femme à prendre la direction de « Doctor Who » en plus de cinquante ans. d’histoire dans la série.

Lors d’une récente conversation avec le podcast « The Line-Up », Whittaker a partagé ses impressions sur ce qu’il pensait de son rôle dans la série après l’annonce de son départ, comme cela a été confirmé aux médias alors qu’il y avait encore du tournage à venir, il n’avait donc pas encore terminé son travail.

« C’est donc une excellente annonce et la chose la plus émouvante, presque contradictoire, c’est que vous annoncez que vous partez, mais que vous n’êtes pas parti. Je suis encore à genoux dans le tournage, donc pour moi ce n’est pas fini. » Whittaker détermine que faire l’annonce de son départ de cette manière s’est avéré être une bonne chose pour elle en lui permettant d’avoir quelques instants de plus avec le personnage.

Jodie Whittaker a commencé sa participation à travers le spécial de Noël de « Doctor Who » en 2017, participant jusqu’à présent à deux saisons. La troisième saison de l’actrice dans la série devrait débuter fin 2021, qui consistera en une histoire majeure sérialisée en six épisodes.

Whittaker continuera avec trois épisodes spéciaux qui seront présentés tout au long de 2022. Ce serait lors de la célébration du centenaire de la BBC que l’actrice fera sa dernière apparition en tant que « Doctor Who », et certains rapports indiquent qu’à ce moment-là ses nouveaux commentaires.

Le départ de Whittaker et Chibnall n’est pas la seule surprise que la BBC réserve aux whovians. Le retour de Russell T. Davies, responsable du retour de « Doctor Who » dans son ère moderne, dans son rôle de showrunner s’est récemment confirmé. La dernière fois que Davies était aux commandes des aventures du dernier seigneur, c’était en 2009, lorsque David Tennant a pris le rôle principal dans la série.