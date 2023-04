Jodie Turner Smith parle de travailler avec Adam Sandler et Jennifer Aniston

Jodie Turner Smith joue le rôle de la comtesse Sekuo dans Meurtre mystérieux 2, et elle a adoré chaque minute qu’elle a passée sur le tournage du film. L’actrice était ravie d’avoir pu travailler et de connaître Adam Sandler et Jennifer Aniston. Elle a été vraiment surprise que malgré leur statut à Hollywood, les deux acteurs soient humbles.





Turner-Smith a fait l’éloge des deux acteurs principaux de Meurtre Mystère la franchise. En parlant de Sandler et Aniston, elle a dit à Collider,

«Je veux dire, comme, vous pensez qu’ils sont cool, mais ils sont en fait cool, terre à terre, chaleureux, collaboratifs, gentils. Je veux dire, l’énergie et l’atmosphère sur le plateau, je veux dire – beaucoup de membres de l’équipe sont des gens avec qui ils travaillent depuis des années, et ça se sent. Personne n’est un assh * le, et ils sont vraiment gentils. Je me dis, « Ils veulent que je sois ici, et je suis leur pair en ce moment », et c’est fou et fou. Ils sont ouverts aux blagues que j’ai, ou aux suggestions, ou quoi que ce soit, et à mon énergie, et je n’avais tout simplement pas l’impression de travailler avec des gens qui avaient un ego énorme.

Travailler avec de grandes stars du même niveau que Sandler et Aniston pourrait intimider les autres, mais Turner-Smith a eu de la chance qu’il soit facile de travailler avec ces deux-là. Cela a conduit l’actrice à classer le film comme le tournage le plus amusant qu’elle ait jamais vu. L’actrice britannique de 36 ans a déclaré :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je veux dire, être dans l’entreprise et travailler depuis aussi longtemps qu’ils travaillent, et au niveau de renommée qu’ils ont tous les deux, et être si ancré et ouvert, pas isolé et fermé et en colère, est incroyable parce que ce n’est pas facile. C’est le plus amusant que j’ai jamais eu sur un film. C’est le plus amusant que j’ai jamais eu sur un film. C’était juste des rires et du plaisir, et. . . . beaux endroits.





Jodie Turner-Smith est ravie de partager le film avec les fans de la franchise. Elle admet avoir été surprise par les remarquables talents de cascadeuse de Jennifer Aniston. Lorsqu’on lui a demandé ce qui surprendrait les fans en regardant le film, elle a répondu :

« Eh bien, je ne sais pas si les gens vont être prêts pour les incroyables séquences d’action d’une Jennifer Aniston dans ce film. D’accord? C’est comme, où est son film d’agent secret ? »

Meurtre mystérieux 2 a été publié le 31 mars 2023 par Netflix