Jodie Sweetin rend un hommage émouvant à son père Bob Saget

Après avoir passé plusieurs années à jouer la fille de Bob Saget à la fois enfant et adulte, Jodie Sweetin a posté un hommage très touchant au regretté comédien. Dans Full house et ses retombées Maison plus pleine, Saget a joué le patriarche de la famille Danny Tanner avec Sweetin dans le rôle principal de Stéphanie. En plus de leur relation de parenté à la télévision, ils étaient aussi de très bons amis, et la mort de Saget a laissé Sweetin en deuil.

« Il n’y a pas assez de mots pour exprimer ce que je ressens aujourd’hui. Ils ne sont pas non plus assez gros pour capturer ne serait-ce qu’une partie de qui il était », a déclaré Sweetin dans un article hommage sur Instagram. « Une chose que je sais, c’est que nous n’avons jamais manqué une occasion de nous dire ‘Je t’aime’. A chaque fois que nous parlions, il y en avait au moins 3 ou 4 échangés à la fin d’une conversation, que ce soit un texto, un appel téléphonique ou en personne. Et il devait généralement avoir le dernier mot, ‘Je t’aime plus…’ »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Bob était un être humain merveilleux », poursuit Sweetin en partageant quelques souvenirs de Saget. « Un être humain qui pouvait parfois vous rendre fou, et il le savait, mais qui était si authentique que vous ne pouviez même pas être aussi frustré. Quelqu’un qui appellerait également et s’excuserait abondamment pendant AU MOINS 15 minutes s’il pensait qu’il PEUT a peut-être dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû ou a pensé qu’il a peut-être poussé une blague trop loin. C’était un esprit vraiment gentil qui a traversé tant de choses dans sa vie et était plus heureux quand il aidait les autres. Que ce soit personnellement ou à travers TELLEMENT de ses différentes avenues de philanthropie. »

L’ancien enfant star ajoute: « Il a aussi fait de très bons câlins. Je disais toujours » tu es le meilleur papa télé de tous les temps « . Et il l’était. Tu vas me manquer Bob. Je m’assurerai de raconter une blague inappropriée à tes funérailles. En ton honneur. Je sais que tu aurais voulu ça. Mais tu étais censé être ici plus longtemps… Comme c’est grossier. Merci à tous pour l’amour. »

Bob Saget est toujours resté proche du casting de Full House après la fin de la série





abc

Full house la fin ne signifiait pas que les acteurs ne se reverraient plus, car ils sont tous restés en contact et sont restés de bons amis. Il était toujours évident pour les fans de la série à quel point le casting était encore proche, car ils étaient très ouverts sur leur amour l’un pour l’autre. Une grande reconnaissance pour Sweetin est venue le jour de son anniversaire l’année dernière lorsque son père à la télévision a publié des images d’eux ensemble prises à des décennies d’intervalle. En réponse, Sweetin a répondu : « Je t’aime tellement !! »

Bien sûr, le moment viendrait où le gang se réunirait à nouveau pour la série Revival Netflix Maison plus pleine. L’émission a terminé ses cinq saisons sur le streamer l’année dernière. Tout ce qui manquait à la reprise était la présence de Michelle Tanner, jouée par Mary-Kate et Ashley Olsen dans le spectacle original. C’est parce qu’ils étaient à la retraite et ne voulaient pas revenir devant la caméra, mais dans les coulisses, les Olsens étaient également restés proches de Saget.

« Bob était l’homme le plus aimant, compatissant et généreux », ont également déclaré les jumeaux Olsen dans un communiqué commun. « Nous sommes profondément attristés qu’il ne soit plus avec nous, mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, à sa femme et à sa famille et nous adressons nos condoléances. »

Le monde a besoin de plus de gens comme Bob Saget et le monde est un peu moins drôle et gentil avec le comédien légendaire qui n’est plus là. Son travail gardera sa mémoire vivante pour toujours. Repose en paix Bob Saget.





Dexter: New Blood Showrunner aborde la possibilité de plus de saisons Dexter: New Blood a donné une nouvelle conclusion à la série originale de Showtime, mais nous n’avons peut-être pas encore vu la fin de cette histoire.

Lire la suite





A propos de l’auteur