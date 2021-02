Jodie Foster a-t-elle réuni Shailene Woodley et Aaron Rodgers? Ce qu’elle a dit AUJOURD’HUI

Si Jodie Foster a aidé Shailene Woodley et Aaron Rodgers à trouver l’amour, elle se moque de cela.

La gagnante d’un Oscar a joué timidement sur le fait de jouer (peut-être) Cupidon pour sa co-star « mauritanienne » et le fiancé professionnel de Woodley dans la NFL lors d’une interview avec le journaliste Harry Smith diffusée jeudi AUJOURD’HUI.

Dans un geste qui a surpris presque tout le monde à l’écoute, le quart-arrière des Green Bay Packers a mentionné Foster – l’appelant un membre de son «équipe» hors du terrain – lors de son discours d’acceptation virtuelle plus tôt ce mois-ci lors de l’émission NFL Honors, où il a été nommé le MVP 2020.

Dans le même discours, Rodgers a mentionné «ma fiancée» sans nommer Woodley.

Lorsque Smith a demandé à Foster pendant leur conversation pourquoi Rodgers aurait pu la mentionner dans son discours, Foster est devenu évasif.

« Eh bien, je ne sais pas, » répondit-elle. « Je n’ai jamais rencontré Aaron Rodgers. Cependant, je suis un grand fan de Green Bay Packer. Et je suppose qu’ils le savent tous, vous savez, ils le savent tous. J’ai tout l’équipement. Je les ai tous encouragés. »

Si Jodie Foster, à gauche, l’a aidée, la co-star de « The Mauritanian », Shailene Woodley, au centre, et la star de la NFL, Aaron Rodgers, à droite, à trouver l’amour, elle se garde à ce sujet.

« Mais ça n’a rien à voir avec la connexion avec Shailene Woodley? » Smith essaya à nouveau.

« Oui, c’est possible, » répondit Foster avant de changer de vitesse. « Je n’ai jamais rencontré Aaron Rodgers. J’espère le rencontrer, je le ferai. »

« Mais maintenant que je suis membre de l’équipe », a-t-elle poursuivi, ludique, « je prévois, vous savez, d’être à Lambeau (Field) avec ma tête de fromage et, vous savez, de me ridiculiser. »

Après des semaines de spéculation, Woodley a confirmé qu’elle et Rodgers s’étaient fiancés plus tôt cette année lors d’une interview lundi sur « The Tonight Show ». La star de « Big Little Lies » a révélé que depuis le début de la romance du couple, elle « apprend constamment » le football.

« C’est, tout d’abord, un être humain merveilleux et incroyable », a déclaré Woodley à l’animateur Jimmy Fallon. « Mais je n’ai jamais pensé que je serais fiancé à quelqu’un qui lance des balles pour gagner sa vie. »

Woodley a poursuivi en disant qu’elle pense à Rodgers, qu’elle a rencontré pendant la pandémie, comme un «nerd» et non comme une star de la NFL.

« Parce que je ne le connais pas comme le footballeur! » expliqua-t-elle en riant. « Je le connais comme le nerd qui veut héberger » Jeopardy! » C’est le gars que je connais. Il se trouve juste qu’il est aussi très bon en sport. «