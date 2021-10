Jodie Comer répond aux appels pour qu’elle joue le prochain James Bond

Il semble que la décision de retarder la sortie ait été justifiée, car le film a eu le plus grand week-end d’ouverture au box-office britannique de tous les films de Bond, rapportant 25,9 millions de livres sterling (35,29 millions de dollars) entre vendredi et dimanche.

Pas le temps de mourir était la dernière sortie de Craig en tant qu’agent secret emblématique, laissant un poste vacant pour l’un des rôles les plus convoités du film.

Chaque homme et son chien semblent avoir une opinion sur qui devrait jouer le rôle. Même Boris Johnson s’est impliqué, insistant sur le fait qu’il doit s’agir d’un homme, tandis que l’opposition travailliste Keir Starmer a déclaré que ce devrait être une femme.

La femme de 28 ans a séduit le public avec son interprétation de l’assassin Villanelle dans Tuer Eve et joue maintenant dans d’énormes films, tels que gars libre avec Ryan Reynolds et le prochain drame historique de Ridley Scott Le dernier duel.

Quelle que soit la pièce et quelle que soit la taille de la production, Comer brille. En tant que tel, beaucoup de gens ne voient pas pourquoi elle n’a pas pu entrer dans l’histoire en tant que première femme James Bond.

Je sais qu’ils ne commenceront pas le processus avant l’année prochaine, mais je le publie maintenant : Jodie Comer en tant que nouveau Bond. Elle coche toutes les cases habituelles et en apporte de nouvelles. C’est une Britannique, très talentueuse et capable de botter le cul. Alors, qu’en est-il du brocoli ? -Christophe Schiller (@chrisschiller) 28 septembre 2021

« N’est-elle pas son propre Bond d’une certaine manière ? [with] Un peu de saveur en plus.

« Mais non, regarde, ne dis jamais [never], qui sait ce qui vient à votre rencontre. »

Ce n’est donc pas vraiment un oui, mais ce n’est pas tout à fait un non non plus.