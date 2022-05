Jodie Comer remporte le BAFTA de la meilleure actrice principale

Jodie Comer a remporté le prix de la meilleure actrice principale aux TV BAFTA Awards aujourd’hui, battant des personnalités comme Jument d’Eastown vedette Kate Winslet et C’est un pechéde Lydia West pour son incroyable tour dans le drame de Channel 4 Aider.

Dans son discours d’acceptation, Comer a remercié Channel 4 pour « avoir cru au scénario depuis le tout début », ainsi que la co-vedette Stephen Graham et l’écrivain Jack Thorne pour « l’intégrité, la passion et le changement complet de ma vision et de mes priorités dans le travail que je veux faire ». faire aller de l’avant ».