Jodie Comer rejoint Joaquin Phoenix dans le sac biopic Napoléon de Ridley Scott

gars libre il est confirmé que la star Jodie Comer rejoindra Joaquin Phoenix, lauréat d’un Oscar, dans le prochain biopic sur Napoléon Bonaparte du réalisateur Ridley Scott, Musette. L’actrice, qui est surtout connue pour son rôle dans la série acclamée par la critique Tuer Eve, jouera Joséphine face à Napoléon de Phoenix, le projet devant être tourné « plus près de la nouvelle année », selon Comer.

Musette a été décrit comme un drame historique sur le chef militaire et l’empereur, le titre faisant référence à un dicton particulier de cette époque qui dit « Il y a un bâton de général caché dans la trousse de chaque soldat ». Une brève description de l’intrigue du film a également été révélée depuis et se lit comme suit : « Un regard original et personnel sur les origines de Napoléon et son ascension rapide et impitoyable vers l’empereur, vu à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme et un vrai amour, Joséphine. »

Le film sera centré sur les « batailles célèbres, l’ambition implacable et l’esprit stratégique étonnant de Napoléon en tant que chef militaire extraordinaire et visionnaire de la guerre », avec la performance de Phoenix en tant que figure historique emblématique qui sera certainement un attrait majeur.

« Je viens de sauter sur l’occasion de retravailler avec Ridley et son équipe et l’idée de travailler avec Joaquin Phoenix, qui est quelqu’un que j’admire énormément », a déclaré Comer à propos de sa collaboration avec le réalisateur légendaire et Joker vedette dans une récente interview. « Je pense que pour moi, ce que j’apprends est […] vous apprenez et vous grandissez tellement en étant et en travaillant avec les gens avec qui vous travaillez. Et je pense juste avoir cette opportunité – je suis tellement excité de plonger dans ce monde. »

Musette sera la deuxième collaboration entre Jodie Comer et Gladiateur réalisateur Ridley Scott avec l’actrice marquant un rôle principal dans un autre drame historique du cinéaste, Le dernier duel. Aux côtés de Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker et Sam Hazeldine, Les Last Duel se déroule dans la France du XIVe siècle et commence lorsque Marguerite de Thibouville (Jodie Comer) affirme avoir été violée par le meilleur ami de son mari. Son mari, le chevalier Jean de Carrouges, défie son ami et écuyer Jacques Le Gris à l’épreuve du combat. C’est le dernier duel légalement sanctionné de l’histoire de France.

D’après le livre du même nom d’Eric Jager, et avec un scénario de Nicole Holofcener, Ben Affleck et Matt Damon, Le dernier duel ressemble à un retour triomphal au grand écran pour Ridley Scott, avec le film taquinant le genre de cinéma épique et dramatique pour lequel le célèbre cinéaste est devenu connu. Le dernier duel devrait avoir sa première mondiale au Festival du film de Venise le 10 septembre 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 15 octobre 2021, par 20th Century Studios.

Jodie Comer pendant ce temps, son étoile continue de monter, l’actrice ayant récemment fait forte impression sur grand écran dans le film avec Ryan Reynolds gars libre. Elle doit également reprendre son rôle de l’assassin merveilleusement complexe Villanelle dans la quatrième et dernière saison de Tuer Eve aux côtés de Sandra Oh, dont la production touche à sa fin. Cela nous vient de Variety.

