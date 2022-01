Jodie Comer abandonne le prochain film de Ridley Scott et a maintenant un remplaçant

in

Depuis que Joaquin phénix a démontré sa capacité d’acteur infinie dans Joker, le monde cinéphile attend toujours un nouveau film avec l’acteur. L’un d’eux arrive très prochainement et sera animé par Ridley Scott. Pourtant, quelques jours avant le début du tournage, l’actrice principale s’est retirée du projet et la production a déjà trouvé sa place. remplacement. Ici, nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent sur le film!

Votre nom sera Musette et, en tant que biographie, sera chargé de tout raconter sur Napoléon Bonaparte. Outre ses performances militaires et son accession au trône, le réalisateur compte s’attarder sur la relation compliquée que le leader français entretenait avec son épouse Josefina. En ce sens, Jodie Comer avait signé avec Studios du 20e siècle faire partie du long métrage et incarner cette femme en particulier. Mais les plans ont pris une autre direction.

Comme l’a confirmé The Hollywood Reporter, l’actrice a décidé d’annuler sa participation au prochain film de Joaquin Phoenix dont la première est prévue pour 2023. Comer a dit : «Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus et les changements d’horaire, je ne pense pas pouvoir faire Kitbag. Non faisable pour le moment en raison d’un conflit d’horaire”. Est-ce que ce mois-ci, le tournage va commencer en Europe.

Comme il s’est passé, l’interprète répétera pour À première vue, la production scénique qu’il jouera dans le West End de Londres en mars. Et cela vient d’une année très réussie sur le plan professionnel : il a travaillé avec Ridley Scott avec Le dernier duel, joué Tuer Eve -Qui ouvre sa dernière saison le 27 février- et faisait partie du film à succès avec Ryan Reynolds, Guy libre.

En ce sens, la production de Musette Il ne lui a pas fallu longtemps pour lui trouver un remplaçant : à sa place d’impératrice, elle se produira Vanessa Kirby. La star britannique primée est apparue dans des films tels que Fragments de femme, mission impossible Oui Rapides et furieux, en plus des séries pertinentes telles que La Couronne, De Grandes Attentes ou Les Chroniques de Frankenstein.

