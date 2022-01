Jodie Comer abandonne la trousse de drame Napoléon de Ridley Scott

Il semble que Jodie Comer ne fera pas partie de la prochaine entreprise de réalisateur de Ridley Scott. Le dernier duel l’actrice a dû s’éloigner du prochain film de Scott Musette, un drame épique centré sur le chef militaire français Napoléon Bonaparte.

Comer a partagé cette nouvelle sur le podcast « Awards Chatter », hébergé par Scott Feinberg. « Malheureusement, en raison de COVID et de changements d’horaire, je ne pense pas pouvoir faire fonctionner Kitbag pour le moment en raison d’un conflit d’horaire », a déclaré l’actrice. Elle n’en est pas contente non plus.

Comer devait jouer l’impératrice française, Joséphine, dans Musette. À partir de maintenant, Vanessa Kirby, l’actrice britannique de théâtre, de télévision et de cinéma la plus connue pour sa performance dans La Couronne et Morceaux d’une femme (ce qui lui a valu une nomination aux Oscars) jouera aux côtés de Joaquin Phoenix dans le prochain film de Scott. Le tournage du film devait commencer en Europe plus tard ce mois-ci. Avec un remplacement relativement rapide par Kirby, il semble que le tournage se poursuivra selon le calendrier établi.

Musette se concentre sur la relation entre Napoléon Bonaparte (joué par Joaquin Phoenix) et sa femme, Joséphine, dans le contexte de ses exploits militaires. Il montre les origines de Bonaparte et sa montée rapide et impitoyable à l’empereur aux yeux de Joséphine. de Scott Tout l’argent du monde le collaborateur David Scarpa a écrit le scénario et Scott produit le film avec Kevin Walsh pour Scott Free. L’ensemble du projet est sous la bannière d’Apple.

Comer avait déjà travaillé avec Ridley Scott dans Le dernier duel, un drame se déroulant dans la France médiévale. Elle a joué aux côtés de grands noms comme Adam Driver et Matt Damon, dans un film plutôt poétique se terminant en procès par combat. Elle a joué Marguerite de Carrouges, qui accuse l’ami de son mari Sir Jean de Carrouges (Matt Damon), le chevalier Jacques Le Gris (Adam Driver), de viol. En conséquence, Sir Carrouges et Le Gris se livrent un duel pour établir la justice.

Bien que Comer ne fasse pas partie de Musette, elle a un emploi du temps chargé devant elle. Elle devrait jouer dans une production du West End de la pièce de Suzie Miller À première vue, qui tourne autour d’un personnage nommé Tessa, qui est une brillante jeune avocate qui a gravi les échelons des origines de la classe ouvrière pour être au sommet de son art. Le spectacle débutera au Harold Pinter Theatre de Londres le 15 avril. En dehors de cela, elle devrait également jouer dans la quatrième (et peut-être la dernière) saison de la série AMC. Tuer Eve.





