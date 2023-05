Jodi Benson, star originale de la petite sirène, se sent « très protectrice » envers Ariel mais soutient les changements de Remake

Lors d’un chat exclusif avec PEOPLE, acteur et chanteur Jodi Benson a partagé ses réflexions sur les mises à jour apportées à la prochaine action en direct de Disney La petite Sirène. Alors que Benson a exprimé l’Ariel original dans le classique animé, la star Halle Bailey s’attaque au rôle de la princesse sirène pour la prochaine version live-action, qui sort ce vendredi.





Comme indiqué par le point de vente, la version live-action de Disney apporte des modifications au conte de 1989 offrant aux fans du film de nouveaux airs et scénarios en plus des airs emblématiques (avec quelques ajustements lyriques mineurs) déjà présentés dans la comédie musicale animée.

Benson a déclaré à PEOPLE : « Quand vous regardez notre film, nous avons commencé en studio en 1986 et nous sommes sortis en 1989. Les temps changent, les gens changent, les cultures changent. Ce qui compte et ce qui est important change. Et, en tant que studio, nous devons faire ces ajustements, et nous devons prendre en considération ce qui se passe autour de nous. Nous devons être conscients.

La star a poursuivi en disant: « Je sens que toutes les nuances et les petits, légers changements ici et là sont très importants. Il est très important d’aborder ce qui se passe en ce moment dans notre monde et de le rendre efficace pour notre période de temps , où nous en sommes actuellement dans cette génération. »

Jodi Benson a déclaré que la petite sirène en direct de Disney va plus « en profondeur » que le conte animé

Films des studios Walt Disney

Benson a poursuivi en déclarant qu’elle trouvait « merveilleux » de voir tous les nouveaux ajouts et les ajustements, ajoutant que la version live-action va plus « en profondeur » avec les personnages et « développe » l’histoire d’une manière qui pourrait Cela n’a pas été fait dans la version animée.

Pourtant, même avec toutes les mises à jour, l’acteur a noté que la version du réalisateur Rob Marshall de La petite Sirène rend hommage à son prédécesseur. Elle a déclaré: « La façon dont ils ont rendu hommage à l’intégrité de notre film original transparaît d’une si belle manière. … C’est vraiment à couper le souffle. »

Depuis qu’il a joué Ariel dans le film Disney de 1989, Benson a continué à exprimer le personnage pour d’autres scénarios de Disney. L’acteur a déclaré qu’elle se sentait toujours « connectée » à Ariel, disant que c’était « un peu comme si nous étions une seule et même personne ».

Benson a ajouté : « Je suis très protecteur envers elle, et il n’y a qu’une poignée d’entre nous qui sommes encore dans l’entreprise et qui ont été impliqués dans notre film original. Je suis très protecteur de [Ariel], et je pense que ces changements qui se sont produits, en particulier avec le récit en direct, sont vraiment importants. Son intégrité a été maintenue. C’est vraiment un récit spécial, et je suis tellement ravi. »

Il est clair que Benson est plus qu’heureux de passer le flambeau à Bailey, le premier louant le Cultivé la performance de la star dans le prochain film. Benson a déclaré: « L’interprétation d’Ariel par Halle est absolument magnifique. J’ai adoré tout ce qu’elle a fait avec le film. J’aime le jeu d’acteur, j’aime le chant et juste l’esprit pur. Son bel amour pour le personnage transparaît. C’est juste une belle , belle prestation. »

de Disney La petite Sirène arrive en salles ce vendredi 26 mai.