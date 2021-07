Joaquin Phoenix subit une transformation choquante lors du premier aperçu du boulevard Déception.

Joaquin Phoenix est un maître lorsqu’il s’agit de disparaître dans un rôle en utilisant tous ses talents, mais il va sans dire que ses transformations corporelles se sont avérées sans limites. Dans son nouveau projet, Boul. Déception., il est redevenu quelqu’un de nouveau. Arborant un ventre qui donnerait à Mark Wahlberg un peu de concurrence et des cheveux gris vaporeux, on peut le voir en train de tourner son nouveau projet dans les rues de Montréal.

Joaquin Phoenix sort des coulisses du prochain film d’Ari Aster, Disappointment Blvd. pic.twitter.com/E5ffGG9gXv – Letterboxd (@letterboxd) 23 juillet 2021

Il y a à peine trois ans, il a perdu 52 livres pour atteindre le physique raide de Joker. Joaquin Phoenix explique l’expérience en disant : « Une fois que vous atteignez le poids cible, tout change. Comme une grande partie de ce qui est difficile, c’est de se réveiller tous les jours et d’être obsédé par environ 0,3 livres. N’est-ce pas ? Et vous vous développez vraiment comme un trouble. sauvage. Mais je pense que la chose intéressante pour moi est ce que j’avais prévu et anticipé avec la perte de poids, c’était ces sentiments d’insatisfaction, de faim, un certain type de vulnérabilité et une faiblesse. Mais ce que je n’avais pas anticipé, c’était ce sentiment de nature de fluidité que je ressentais physiquement. J’avais l’impression que je pouvais bouger mon corps d’une manière que je n’avais pas pu faire auparavant. Et je pense que cela s’est vraiment prêté à une partie du mouvement physique qui a commencé à émerger comme une partie importante de la personnage. »

Joaquin Phoenix sur le tournage de son prochain film ‘Disappointment Blvd.’ à Montréal 2/2 [ Via: Daily Mail ] pic.twitter.com/4kQIUtoHFK – Mises à jour de Joaquin Phoenix (@jphoenixupdates) 27 juillet 2021

Il a avoué que la perte de poids extrême avait eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale, en déclarant: « En fin de compte, cela a un impact sur votre psychologie, et vous commencez vraiment à devenir fou lorsque vous perdez autant de poids en ce laps de temps. »

Pour ce qui est de Boulevard de la Déception.,les détails sont gardés secrets. L’intrigue est décrite comme « un portrait intime de plusieurs décennies de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps ». Aux côtés de Phoenix, figurent actuellement les stars de Broadway Nathan Lane et Patti LuPone, ainsi que la nominée aux Oscars Amy Ryan, Zoe Lister-Jones, Parker Posey, Michael Gandolfini, Denis Ménochet, Stephen McKinley Henderson et Kylie Rogers. Le film est écrit et réalisé par le célèbre maître de l’horreur Ari Aster. Interrogé sur son nouveau projet, il a fait allusion à quelques informations sur Boulevard de la Déception., la qualifiant de « comédie cauchemardesque » et ajoutant : « Tout ce que je sais, c’est que ça va durer quatre heures… »

Joaquin Phoenix semble qu’il va être méconnaissable dans le nouvel Ari Aster pic.twitter.com/t3Wb5ZxdGf – Will Mavity (@mavericksmovies) 19 juillet 2021

Ari Aster a fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage avec la société de production A24 avec le film d’horreur dramatique Héréditaire en 2018. Il met en vedette Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro et Gabriel Byrne comme une famille hantée par une présence mystérieuse après la mort de leur grand-mère secrète.Héréditaire a été applaudi par la critique et a également été un succès commercial, gagnant plus de 79 millions de dollars sur un budget de 10 millions de dollars.

La prochaine production d’Aster, également avec A24, était le film d’horreur folklorique Milieu, avec Florence Pugh. Il suit un groupe d’amis qui se rendent en Suède pour un festival qui a lieu une fois tous les 90 ans et se retrouvent dans les griffes d’un culte païen. Il a de nouveau fait équipe avec A24 pour sa sortie 2019. Pour son travail sur le film, Aster a reçu une nomination pour le meilleur scénario aux 29e Gotham Independent Film Awards. A24 s’en tient également à sa poule aux œufs d’or ce tour. Pas encore de date de sortie.

Joaquin Phoenix sur le tournage de son prochain film ‘Disappointment Blvd.’ à Montréal 1/2 [ Via: Daily Mail ] pic.twitter.com/8SYnvR3lF8 – Mises à jour de Joaquin Phoenix (@jphoenixupdates) 27 juillet 2021

Sujets : Déception Blvd.