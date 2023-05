Joaquin Phoenix jouera dans un film Gay Romance, poussé pour la cote NC-17

Gagnant des Oscars Joaquín Phoenix a assumé son prochain rôle principal, et il semble que ce soit le film le plus risqué que nous ayons jamais vu de l’acteur. Le film vient du réalisateur Todd Haynesdont le dernier film, mai décembre, présenté en avant-première au Festival de Cannes. Tout en parlant avec la presse lors de l’événement, Haynes a déclaré à IndieWire que son prochain film mettrait en vedette Phoenix, et en plus de décrire le film sans titre comme une « histoire d’amour gay », il a également été révélé qu’il serait classé NC-17. Et c’est à cause de l’insistance de Phoenix, car Haynes se contentait de garder les choses au niveau R.





« Le prochain film est un long métrage qui est un scénario original que j’ai développé avec Joaquin Phoenix sur la base de certaines réflexions et idées qu’il m’a apportées », a expliqué Haynes. « Nous avons essentiellement écrit avec lui en tant que scénariste. Moi et Jon Raymond et Joaquin partageons le mérite de l’histoire. Et nous espérons le tourner au début de l’année prochaine. C’est une histoire d’amour gay qui se déroule dans les années 1930 à Los Angeles. »

En augmentant la mise à une cote NC-17, Haynes a ajouté: « Joaquin me poussait plus loin et disait » non, allons plus loin « . Ce sera un film NC-17.

Le plus souvent, les films seront édités s’ils reçoivent initialement une note NC-17, bien que certains cinéastes adoptent pleinement une telle note pour certains projets. Un exemple récent notamment serait le film d’Andrew Dominik Blond, qui mettait en vedette Ana de Armas dans une performance nominée aux Oscars en tant que Marilyn Monroe. Cela a aidé que le film soit sorti sur Netflix et ne dépende donc pas du succès au box-office, ce qui facilite le respect de cette note. Pendant ce temps, le film d’horreur de Brandon Cronenberg Piscine à débordementqui est sorti en salles plus tôt cette année, a été initialement classé NC-17 avant que les modifications ne ramènent cela à sa cote R.

Joaquin Phoenix décroche son prochain rôle principal

Bien sûr, cela vaut toujours la peine de garder un œil sur Joaquin Phoenix. Il a récemment lancé son dernier film, Ari Aster’s Beau a peur, en salles le mois dernier. La performance de Phoenix dans le film a suscité de nombreux éloges de la part des critiques. Dernièrement, il y a aussi eu beaucoup de presse sur un autre film à venir mettant en vedette l’acteur, Napoléon, qui met en vedette Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte. Ce film sortira en salles en novembre avant d’être ensuite mis à disposition en streaming sur Apple TV +.

Phoenix travaille également actuellement sur Joker : Folie à deuxla suite du film à succès de 2019 Joker. Les fans se souviendront peut-être que Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance en tant que prince clown du crime dans le premier Joker film. Avec Todd Phillips de retour dans le fauteuil du réalisateur, la suite ramènera Phoenix en tant que Joker avec Lady Gaga en tant que nouvelle incarnation de Harley Quinn. Le film va être une comédie musicale, contrairement au film original, et il a généré beaucoup d’anticipation. Il sortira en salles le 4 octobre 2024.