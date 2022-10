Joaquin Phoenix et Rooney Mara joueront dans un film basé sur de vrais événements

FILMATION

Le couple qui s’est rencontré dans Elle travaillera aux côtés de Pawel Pawlikowski. Tous les détails sur son nouveau projet !

© GettyJoaquin Phoenix et Rooney Mara.

C `est vrai que Hollywood Il regorge de couples scandaleux et de ruptures qui captent l’attention des téléspectateurs. Cependant, il existe d’autres romans dont le profil bas les pousse à être parmi les plus aimés de l’industrie cinématographique. C’est le cas de joaquin phénix Oui Rooney Maraun duo qui ne semblait pas avoir grand-chose en commun jusqu’à ce qu’ils montrent leur chimie inégalée. Ce sera le film dans lequel ils joueront ensemble en 2023 !

Bien qu’ils semblaient être aux antipodes, ces acteurs de renom partagent une qualité : leur talent d’acteur. Après s’être rencontré sur le plateau de Son, le drame réalisé par Spike Jonze, sont devenus inséparables. Maintenant, ils sont prêts à se joindre à un nouveau projet ensemble. Il s’agit de L’Ilele prochain film écrit et réalisé par Pawel Pawlikowski dont le tournage commencera l’année prochaine.

Comme annoncé, il s’agira d’un thriller dramatique produit par FilmNation Entertainment et inspiré d’événements réels. En ce sens, il suivra un couple américain dans le années 1930 qui s’éloigne de la civilisation pour créer son propre paradis privé sur une île déserte. Alors qu’il vivait de la terre, un millionnaire sur son yacht les découvre et en fait une nouvelle sensation.

Une comtesse arrive avec deux amants étranges avec l’idée de reprendre le territoire et de construire un hôtel de luxe. Ainsi se déroule une histoire où séduction, trahison et crime se retournent contre les protagonistes. Tanya Seghatchian, John Woodward, Mario Gianani et Lorenzo Gangarossa sont à la production de cette histoire qui promet de faire ressortir le meilleur du duo Joaquin Phoenix et Rooney Mara.

+ Un autre film avec Joaquin Phoenix et Rooney Mara à voir

Sous la direction de Garth Davisdans 2018 le couple a joué Marie-Madeleineun film disponible à la location sur AppleTV+. De quoi s’agit-il? Son synopsis officiel explique : « Marie-Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’une des figures spirituelles les plus énigmatiques et incomprises de l’histoire. Cette biographie biblique raconte l’histoire d’une jeune femme à la recherche d’un nouveau mode de vie. Piégée dans les hiérarchies de l’époque, Maria défie sa famille traditionnelle pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au sein du mouvement et au cœur d’un parcours qui la mènera à Jérusalem.« .

