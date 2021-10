Joaquin Phoenix est toujours ouvert à Joker 2 mais ne sait pas si cela se produira

Volonté Joker 2 arriver ou pas ? Il n’est toujours pas tout à fait clair si la suite se produira définitivement chez Warner Bros., bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles le réalisateur Todd Phillips aurait eu des discussions préliminaires avec Warner Bros. sur cette possibilité. Que cela se produise ou non ne dépend pas de Joaquin Phoenix, mais si et quand ce train commencera officiellement à bouger, nous pouvons présumer que l’acteur oscarisé sera là pour reprendre le rôle d’Arthur Fleck.

Cette semaine, Joaquin Phoenix parlé avec la Playlist de Joker 2. On lui a demandé à blanc si les rumeurs étaient vraies qu’une suite se produisait, et on lui a également demandé s’il y avait eu un mouvement sur Joker 2 du tout ce dont il était au courant. Pour sa part, Phoenix semble complètement dans le noir, car c’était sa réponse.

« Je ne sais pas… Je veux dire, je ne sais pas. À partir du moment où nous tournions, nous avons commencé à – vous savez, euh, c’est un gars intéressant. Il y a des choses que nous pourrions faire avec ce gars et [explore] plus loin. Mais quant à savoir si nous le ferons réellement? Je ne sais pas. »

Il est certainement intéressant que Joaquin Phoenix ne dise pas carrément que le Joker n’arrivera pas. Il en sait peut-être plus qu’il n’est prêt à le dire pour empêcher les journalistes de poser trop de questions à ce sujet. Parce que ce n’est toujours pas officiel à 100%, il serait logique que l’acteur ne veuille pas vraiment taquiner le projet s’il se passe en fait des choses dans les coulisses. Ce que nous pouvons dire avec certitude à partir de sa réponse ici, c’est qu’il ne confirme pas Joker 2, mais il est à bord si cela arrive.

Joker sert d’histoire d’origine pour l’ennemi le plus infâme de Batman, mais ce n’est certainement pas votre adaptation traditionnelle de bande dessinée. Plutôt un thriller psychologique, le film déchirant raconte comment un comédien défaillant embrasse le crime et la violence pour enfin devenir l’homme qu’il a toujours voulu être. Sa fin bizarre a laissé plus de questions que de réponses, ce que de nombreux fans diraient convient à un film sur le Joker.

Joaquin Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur aux Oscars pour sa performance dans Joker. Le film met également en vedette Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy et Brett Cullen. Todd Phillips réalisé à l’aide d’un scénario co-écrit avec Scott Silver. Les deux ont également été nominés pour le meilleur réalisateur et le meilleur scénario adapté aux Oscars avec Joker également en lice pour la meilleure image.

De nombreux fans ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas voir Joker obtenir une suite. Le sentiment parmi beaucoup est que la poursuite de l’histoire ternira l’expérience de visionnage de l’original, qui reste assez ouverte. Quoi qu’il en soit, Phoenix a déjà suggéré qu’il serait prêt à revenir si la suite se produisait, car il s’est vraiment passionné pour jouer ce rôle.

« Vous savez, je n’aurais pas pensé à cela comme mon rôle de rêve. Mais maintenant, honnêtement, je ne peux pas m’empêcher d’y penser », a déclaré Phoenix en 2019 via Pop-corn avec Peter Travers. « J’ai beaucoup parlé à Todd de ce que nous pourrions faire d’autre, en général, juste pour travailler ensemble, mais aussi spécifiquement, s’il y a autre chose que nous pouvons faire avec Joker qui pourrait être intéressant. Donc, cela a fini par être un rôle de rêve. Ce n’est rien que je voulais vraiment faire avant de travailler sur ce film. «

Le temps nous dira si Joker 2 arrive, mais il ne fait aucun doute que Warner Bros. espère que ce sera le cas. Le film original est l’une des sorties les plus rentables de tous les temps, et ne réalise qu’une fraction de ces bénéfices avec Joker 2 pourrait être très lucratif pour le studio. Cette nouvelle nous vient de The Playlist.

Sujets : Joker 2, Joker