Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon révélé dans une nouvelle publicité Apple

Une nouvelle publicité pour Apple Vision Pro, le casque de «réalité mixte» de la société, a révélé notre premier regard officiel sur Joaquin Phoenix, lauréat d’un Oscar, dans le rôle de Napoléon Bonaparte dans la prochaine épopée historique du réalisateur Ridley Scott, Napoléon. L’annonce Apple révèle quelques aperçus de séquences du film très attendu et trouve Phoenix faisant son meilleur visage égoïste alors qu’il se prépare à conquérir le monde. Vous pouvez découvrir le nouveau look sur Napoléon dessous…





D’autres images, qui ont été diffusées dans le cadre de la Conférence mondiale des développeurs d’Appletaquine les types de batailles épiques et brutales qui seront exposées lorsque Napoléon sort en salles plus tard cette année, alors que Napoléon Bonaparte de Phoenix fait la guerre aux côtés de tous les maussades.

Réalisé et produit par Ridley Scott et écrit par David Scarpa, Napoléon dépeindra la montée au pouvoir du leader français à travers le prisme de sa relation addictive et volatile avec l’impératrice Joséphine.

Scott a amassé un casting stellaire pour donner vie à son projet de longue gestation. Joker la star Joaquin Phoenix dirigera le projet en tant que Napoléon Bonaparte, avec l’acteur oscarisé aux côtés de Vanessa Kirby en tant qu’impératrice Joséphine, Tahar Rahim en tant que Paul Barras, Ben Miles en tant que Caulaincourt, Ludivine Sagnier en tant que Theresa Cabarrus, Matthew Needham en tant que Lucien Bonaparte, Youssef Kerkour dans le rôle du maréchal Davout, Phil Cornwell dans celui de Sanson ‘Le Bourreau’ et Edouard Philipponnat dans celui du tsar Alexandre.

Le reste du casting comprend Ian McNeice (L’homme de sable), Paul Rhys (Une découverte de sorcières), John Hollingworth (Le pari de la reine), Gavin Spokes (Maison du Dragon) et Mark Bonnar (Opération Viande hachée).

Napoléon a mis longtemps à venir

Apporter une épopée historique centrée sur les exploits militaires de Napoléon Bonaparte est en préparation depuis un certain temps. Le cinéaste emblématique Stanley Kubrick a commencé à travailler sur un tel projet à la fin des années 1960. Un projet malheureusement tombé à l’eau pour des raisons financières. De nombreux autres cinéastes ont depuis tenté de porter la vie de Napoléon à l’écran, Steven Spielberg espérant transformer la vision de Kubrick en une série limitée pour HBO.

Mais le grand écran vient Napoléon de Ridley Scott, avec le Coureur de lame et Le dernier duel réalisateur ayant toujours été fasciné par le personnage historique. « Napoléon est un homme qui m’a toujours fasciné », a déclaré Scott à propos du projet. « Il est sorti de nulle part pour tout gouverner – mais pendant tout ce temps, il menait une guerre amoureuse avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il n’a pas pu, il l’a conquis pour la détruire. , et s’est détruit dans le processus. »

Napoléon voit Scott retrouver Gladiateur Joaquin Phoenix, le réalisateur ayant déclaré : « Aucun acteur ne pourrait jamais incarner Napoléon comme Joaquin. Il a créé l’un des empereurs les plus complexes de l’histoire du cinéma en Gladiateuret nous en créerons un autre avec son Napoléon. C’est un scénario brillant écrit par David Scarpa, et aujourd’hui, il n’y a pas de meilleur partenaire qu’Apple pour raconter une histoire comme celle-ci à un public mondial.

Napoléon devrait sortir en salles plus tard cette année le 22 novembre 2023, avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Releasing et Apple Studios. Le biopic sera ensuite disponible en streaming sur Apple TV+ à une date ultérieure.