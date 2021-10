Joaquin Phoenix aborde les rumeurs d’un film suite au Joker

Bien sûr, le premier film a connu un succès incroyable et a vu Phoenix remporter l’Oscar du meilleur acteur dans le processus.

Maintenant, Phoenix a au moins spéculé sur l’endroit où son personnage Arthur Fleck – un comédien troublé qui sombre dans la folie et la violence – pourrait être emmené si un autre film devait se matérialiser.

À propos de son rôle dans le film de 2019, il a déclaré à Playlist : « C’est un gars intéressant, il y a des choses que nous pourrions faire avec ce gars et [explore] plus loin.

Donc, ce n’est pas exactement ce que les fans voudront entendre, car il n’y a aucune preuve suggérant qu’il y aura en fait un deuxième film de la Joker -verse, mais les commentaires de Phoenix ne sont pas la seule suggestion qu’il pourrait y avoir plus à venir encore.

Plus précisément, des commentaires sur le réalisateur du premier film, Todd Phillips.

OK, soyez indulgents avec nous ici, car tout est un peu vague, mais la théorie vient d’un article publié par The Hollywood Reporter sur de puissants avocats au sein de l’industrie cinématographique, en particulier leur entrée sur Warren Dern.

Il est rapidement devenu le film le plus rentable de tous les temps à être classé R et a remporté 11 nominations aux Oscars, donc s’ils pouvaient retrouver cette magie et obtenir le soutien des critiques, il n’y a aucune raison qu’ils ne puissent pas le faire à nouveau.