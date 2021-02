Joanna Gaines révèle les meilleurs conseils qu’elle a reçus d’autres mamans pour célébrer le 16e de son fils

En célébrant Sweet 16 de son fils aîné, Joanna Gaines a pris un moment pour se remémorer les premiers jours.

L’ancienne star de HGTV et actuelle femme d’affaires de Magnolia a célébré vendredi le 16e anniversaire de son fils aîné Drake avec une publication sur Instagram, aux côtés d’une adorable photo de son Drake en bas âge. Gaines a également pris un moment pour rendre hommage au soutien qu’elle a reçu en tant que nouvelle maman.

«Drake était mon petit bébé de magasin et il venait travailler avec moi tous les jours», a-t-elle écrit. «Je le portais sur moi ou il dormait dans le peloton et jouait derrière le comptoir.»

Lorsque Drake est née, Gaines et son mari Chip Gaines achetaient et rénovaient des maisons. Il faudrait encore près d’une décennie avant le lancement de leur très populaire émission HGTV «Fixer Upper». En 2005, lorsque Drake est née, elle était une mère pour la première fois qui apprenait à équilibrer un bébé et une entreprise.

«L’une des choses dont je me souviens le plus à propos de ces premiers jours de poursuite des rêves et d’être une nouvelle maman était toute la sagesse, les encouragements et le soutien qui venaient d’autres mamans qui venaient faire des emplettes», dit-elle. «La seule chose cohérente qu’ils diraient tous est: ‘Chérissez cette fois et tenez-le fermement, car avant que vous ne le sachiez, il conduira un jour puis partira à l’université.’»

Il y a seulement un an, Drake a obtenu son permis de conduire, un moment que Gaines a dit à l’époque était l’un des «moments difficiles et beaux de débuts et de fin» qui découlent du fait d’être parent.

Gaines a déclaré vendredi dans son message Instagram qu’en célébrant l’anniversaire de Drake, elle célébrait également toutes les personnes qui l’ont aidée quand il était tout-petit.

«Je suis éternellement reconnaissant envers ces clients qui sont devenus sans le savoir mes mentors. Je me suis accroché à leurs paroles toutes ces années et j’ai essayé de mon mieux de savourer les moments en cours de route – mais tant pis, ils avaient raison, c’est arrivé si vite.

Gaines et son mari, qui se sont mariés en 2003, ont quatre enfants en plus de Drake, dont les fils Duke et Crew, et les filles Ella Rose et Emmie Kay. Bien que les Gaines aient terminé leur émission HGTV en 2018, ils ont depuis étendu leurs activités dans les meubles, les restaurants et les médias. Leur réseau de télévision, nommé d’après leur entreprise, devrait être lancé plus tard cette année.