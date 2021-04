Joanna Gaines partage le drame des coulisses d’une jolie photo de famille avec le lapin de Pâques

Joanna Gaines a pris une longueur d’avance sur Pâques avec une petite dose de nostalgie!

La star de «Magnolia Table» a partagé samedi sur Instagram une jolie photo de retour d’il y a plus de dix ans. Sur la photo, Drake se tient sur le côté tandis que Gaines tient Ella et Duke et le bébé Emmy Kay se repose dans les bras du lapin de Pâques.

«Pâques 2010. Photo classique du centre commercial avec le lapin de Pâques», a-t-elle sous-titré la photo de retour. «On dirait qu’il y a une vie … Drake avait 4 ans, Ella avait 3 ans, Duke avait presque 2 ans et Emmie Kay était un bébé. 4under4 # 😳 «

N’importe quel parent comprendra à quel point il est difficile d’amener ses enfants à se comporter pour une photo, surtout en ce qui concerne le lapin de Pâques. Gaines, 42 ans, est devenue franche sur ses histoires Instagram, partageant l’histoire de fond de ce qui semblait être une photo de famille normale et adorable. Elle a zoomé sur deux de ses enfants en particulier pour montrer ce qui s’est réellement passé dans les coulisses pendant que la photo était prise.

« Duke a eu une crise majeure avant JC il avait tellement peur du lapin », a-t-elle écrit, montrant que de près, vous pouvez voir que l’enfant de deux ans pleurait.

Quant à son aînée, eh bien, ses bras croisés et son langage corporel ont révélé ses vrais sentiments, Gaines expliquant: «Drake a dit qu’il ne voulait pas toucher le lapin…»

Gaines, son mari, Chip, ont cinq enfants ensemble: Drake, Ella, Duke, Emmie Kay et Crew.

L’aîné du couple, Drake, n’a pas pu échapper aux photos de retour de sa mère sur Instagram. Gaines s’est rendue sur les réseaux sociaux le 5 février pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils pour fêter ses 16 ans. Sur la photo, bébé Drake porte un costume de Père Noël pendant que son père le tient à côté de sa mère.

«Drake était mon petit bébé de magasin et il venait travailler avec moi tous les jours», a-t-elle écrit en partie dans la légende. «Je le portais sur moi ou il dormait dans le peloton et jouait derrière le comptoir. L’une des choses dont je me souviens le plus à propos de ces premiers jours de poursuite des rêves et d’être une nouvelle maman était toute la sagesse, les encouragements et le soutien qui venaient d’autres mamans qui venaient faire des emplettes.

Gaines a partagé sa propre photo de retour sur Instagram le mois dernier au milieu de la montée de la violence contre les Américains d’origine asiatique. La mère de cinq enfants a partagé une photo sur Instagram de son livre, «Le monde a besoin de qui tu étais fait pour être», traduit en coréen, la langue maternelle de sa mère. Pour la deuxième image du message, Gaines a partagé une vieille photo d’elle et de sa mère en train de se serrer dans ses bras alors qu’ils sourient largement à la caméra.

«Voir les mots de mon livre traduits dans la langue maternelle de ma mère est un tel honneur pour moi», a écrit Gaines pour sous-titrer les images touchantes. «Je me souviens, en tant que petite fille, d’être sortie avec ma mère et de voir comment, dans un instant, le regard dur ou un commentaire sournois d’une personne tenterait de minimiser sa riche histoire et sa belle culture.»

Gaines a poursuivi en écrivant: «Nous ne pouvons pas prendre à la légère le pouvoir que véhiculent nos paroles et nos actions. Le monde a besoin de qui nous sommes TOUS faits pour être et de toutes les incroyables et belles différences que nous apportons chacun avec nous.

«Peut-être que si nous le disons suffisamment, cela sonnera vrai et deviendra le message qui adoucit même les cœurs les plus durs», a-t-elle conclu.