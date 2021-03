Joan Weldon meurt, star de la créature Sci-Fi Classic Them! Était 90

Dans une triste nouvelle, Joan Weldon, l’actrice de théâtre et de télévision surtout connue pour sa performance dans l’emblématique film de monstres de science-fiction Leur!, nous a quittés. Bien que Weldon soit décédée le 11 février, sa famille venait tout juste d’annoncer la nouvelle. Elle avait 90 ans.

« Avec une profonde tristesse, nous annonçons le décès de Joan Louise Weldon Podell, une mère, épouse, grand-mère et amie aimante et dévouée, le 11 février 2021 », a déclaré la famille dans la nécrologie de Weldon. « Elle est décédée paisiblement chez elle à Fort Lauderdale, en Floride. Chanteuse d’opéra talentueuse et à succès et actrice de théâtre, de cinéma, de comédies musicales et de télévision, elle était simplement connue sous le nom de Joanie, dont l’amour pour les farces légères et les blagues pratiques répandre la joie partout où elle est allée. «

Weldon est née Joan Louise Welton le 5 août 1930. Délaissée sans mère à l’âge de six ans et élevée par sa grand-mère, Joan a fait ses débuts professionnels en tant que chanteuse à l’âge de 16 ans avec la San Francisco Opera Company, faisant d’elle la plus jeune chanteuse. sous contrat à l’époque. Elle a également chanté avec le Los Angeles Civic Light Opera, ce qui l’a amenée à chanter et à jouer à Broadway. Weldon allait décrocher des rôles principaux dans des productions scéniques de grands spectacles comme Le son de la musique, Ma belle dame, L’homme de la musique, et Oklahoma.

Au cours des années 1950, Weldon a acquis une grande renommée en apparaissant dans une multitude de films, dont six classiques de Warner Bros. Son travail le plus célèbre apparaît dans un rôle principal en tant que Dr Pat Medford dans Leur!, un film classique « big bug » sur de gigantesques fourmis irradiées attaquant des gens. Toujours dans les mémoires comme l’une des meilleures caractéristiques de créature de son époque, une scène de Weldon en tant que Dr Medford a été incluse en tant qu’œuf de Pâques dans le film Marvel 2018. Ant-Man et la guêpe.

Sorti en 1954, les Oscars nominés Leur! était l’un des six films réalisés par Weldon pour Warner Bros. en l’espace d’un an. À partir de 1953, Weldon sera également présenté dans Le système, L’histoire de Grace Moore, L’étranger portait une arme à feu, Fusil de chasse, et La commande. Weldon ferait également plusieurs apparitions à la télévision dans les années 1950, avec des rôles dans des émissions célèbres comme Cheyenne, Perry Mason, Maverick, et Livre d’histoires de Shirley Temple. Son dernier rôle d’acteur était pour le drame de 1958 À la maison avant la nuit.

Sur Twitter, WB Classic Films a reconnu le décès de l’actrice qui a joué dans tant de films classiques de Warner Bros.au cours des années 1950. Publiant la nouvelle du décès de Weldon, le tweet se lit comme suit: « Triste nouvelle – elle a élevé le film [Them] en quelque chose de spécial! «

Triste nouvelle – elle a élevé le film en quelque chose de spécial! Joan Weldon, actrice poursuivie par des fourmis géantes dans « Eux! », Décède à 90 ans https://t.co/7qqcKWQBbY via @thr – Films classiques de la WB (@wbclassicfilms) 4 mars 2021

Les fans ont également commencé à rendre hommage sur les réseaux sociaux, avec un fan attristé qui a écrit: « Je viens de découvrir que l’actrice Joan Weldon est décédée il y a quelques semaines. Elle a joué dans le premier film d’horreur / science-fiction que j’ai jamais vu, le fantastique classique de 1954. ‘LEUR!’ qui reste l’un de mes films préférés à ce jour. Repose en paix Joan. «

Je viens d’apprendre que l’actrice Joan Weldon est décédée il y a quelques semaines. Elle a regardé dans le premier film d’horreur / science-fiction que j’ai jamais vu, le fantastique classique de 1954 « THEM! » qui reste l’un de mes films préférés à ce jour. Repose en paix Joan. pic.twitter.com/T9SjpuXuuC – Morton Smith (@exinferis) 4 mars 2021

Les survivants de Weldon comprennent son mari de 56 ans, le Dr David L. Podell Jr., sa fille, Melissa, sa belle-fille Claudia et ses petits-enfants Sienna, Alexander et Ella. Nos pensées vont à eux en ce moment. Que Joan Weldon repose en paix alors que son héritage se perpétue à jamais. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

