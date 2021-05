Joan Jett prépare le lancement de son propre roman graphique

Joan Jett rejoindra le monde de la narration imprimée avec le lancement d’un roman graphique qui célébrera le 40e anniversaire de certains des plus grands succès de sa carrière musicale, qui s’intitulera « Joan Jett And The Blackhearts – 40×40 », publié sous le étiquette de Z2 Comics.

«Nous avons commencé à travailler avec Z2 Comics et ‘Joan Jett And The Blackhearts – 40 x 40’ pour le 40e anniversaire de ‘I Love Rock and Roll’ et ‘Bad Reputation’. Nous reflétons tout le rejet et l’opposition auxquels Joan a été confrontée dans l’industrie en tant que femme avec une guitare, surtout au début de sa carrière », a déclaré Carianne Binkman du label Blackheart dans un communiqué.

«Heureusement, elle a bloqué le bruit et a appris aux sceptiques qu’elle pouvait le faire seule. Le monde de la bande dessinée, similaire au rock n roll, est assez sous-représenté en termes de femmes, principalement dans les médias populaires », a déclaré Binkman.

Binkman voit ce roman graphique comme l’occasion idéale de célébrer les écrivaines et illustratrices de l’industrie de la bande dessinée «qui, comme Joan, sont constamment interrogées sur ce que c’est que d’être une femme, dans leurs industries respectives», se sentant enthousiasmée par l’équipe créative derrière de cette œuvre commémorative.

« Bad Reputation » est le nom du premier album solo de Joan Jett, qui est sorti après sa séparation avec The Runaways en 1980 en tant que single solo avant que l’album complet ne soit rendu public. «I Love Rock N ‘Roll», son deuxième album studio, a été le premier à présenter Jett avec son groupe de soutien «The Blackhearts», considéré comme le plus grand succès commercial de la carrière de la chanteuse.

L’équipe de Z2 Comics est reconnue pour son travail sur des bandes dessinées biographiques inspirées d’autres grandes figures de la musique, les plus marquantes étant Elvis Presley, Graham Coxon du groupe Blur et le groupe pop punk américain All Time Low.