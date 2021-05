Joan Allen n’a pas encore reçu l’appel pour Face / Off 2, mais espère que le téléphone sonne

L’intrigue s’épaissit en ce qui concerne Face / Off 2 et juste ce qui se passe sur terre, avec une étoile de l’action originale de 1997 frappée sans savoir si elle revient ou non. Joan Allen, qui a joué Eve Archer, l’épouse mise sur pied de Sean Archer de John Travolta, ignore non seulement si son personnage sera de retour, mais ne savait même pas qu’une suite était en développement.

« Je ne sais pas. En fait, vous m’informez. En fait, je n’avais pas entendu ça, donc je vais devoir examiner ça. »

Bien qu’elle n’ait rien entendu parler Face / Off 2 jusqu’ici, Joan Allen révèle qu’elle serait à bord si on lui demandait, en disant au directeur de la suite de « Donnez-moi un appel. » Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, beaucoup avaient supposé qu’il s’agirait d’un redémarrage du classique de l’échange de visage de John Woo, mais le réalisateur Adam Wingard a depuis déclaré qu’il s’agissait d’une suite directe, affirmant même que les chefs d’origine John Travolta et Nicolas Cage le seront. revenir. Avec Joan Allen ignorant qu’une suite était même en cours de réalisation, certaines questions doivent sûrement être répondues …

Godzilla contre. Kong’s Adam Wingard a répété à plusieurs reprises au cours des derniers mois que Face / Off 2 sera une suite directe, allant même jusqu’à confirmer que le film portera uniquement sur le duo de héros et de méchants du film original, Sean Archer et Castor Troy. « Certaines personnes supposent que lorsque je dis que cela signifie simplement que cela se déroule dans le monde de Face / Off. Pour moi, Face / Off n’est pas une procédure ou quelque chose du genre. Ce n’est pas dans le monde que les personnages existent. Il s’agit de Sean Archer et de Castor Troy », a déclaré Wingard plus tôt cette année. « C’est de ça que parle ce film. C’est la suite de cette histoire. C’est difficile d’en parler autre que ça mais c’est, pour moi, la suite définitive de cette saga. »

La première Face / Off suit Sean Archer (John Travolta), un agent du FBI, qui subit une chirurgie plastique expérimentale afin de se faire passer pour l’assassin de son fils et ennemi juré, Castor Troy (Nicolas Cage). Bien que ses missions initiales se passent bien, le vrai problème commence lorsque Castor se réveille d’un coma et subit la même procédure et commence à se faire passer pour Sean.

Nul doute que les fans du premier Face / Off sont beaucoup plus enthousiasmés par une suite directe que par ce qui finirait probablement par être un redémarrage moindre, mais malgré les assurances de Wingard, rien n’a été confirmé concernant le retour de Cage et Travolta. « Vous savez, j’ai peur de dire oui ou non à cela parce que nous ne sommes pas encore entrés dans cette phase, que je ne veux effrayer personne », a déclaré Wingard à propos des acteurs ramenés. « Mais encore une fois, je répéterai en quelque sorte qu’il s’agit d’une suite définitive de Face / Off, et je ne ferais pas le film si, à un moment donné, j’avais l’impression que le film n’allait pas être une suite réelle et définitive. . Je sais que ce n’est pas une bonne réponse, mais lisez entre les lignes, vous savez? «

De quelle façon précisément Face / Off 2 continuera l’héritage du premier film reste à voir, mais j’espère que les goûts de Travolta, Cage et Joan Allen finiront par recevoir l’appel. Cela nous vient de Comicbook.com.

