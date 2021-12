JK Simmons taquine une nouvelle version de Gordon dans le film Batgirl de HBO Max

Le mois prochain, JK Simmons commencera à tourner sur Fille chauve-souris, un nouveau film en développement chez HBO Max basé sur le personnage populaire de DC Comics. Souvent dans différents médiums, Batgirl est secrètement Barbara Gordon, la fille du bon ami de Batman, le commissaire James Gordon. Leslie Grace incarnera Barbara dans le nouveau film avec Simmons comme père, reprenant le rôle qu’il a joué pour la première fois dans Ligue des Justiciers.

Parce qu’il s’agit du même acteur jouant le même personnage qu’il a joué auparavant, on pourrait être prompt à supposer que Fille chauve-souris fait partie de la DCEU, partageant un univers cinématographique avec Ligue des Justiciers. Simmons suggère maintenant qu’il pourrait en fait s’agir d’une nouvelle version du même personnage plutôt que du même Gordon que nous avons déjà vu sur grand écran. Sans dire exactement à 100% qu’il s’agit d’une incarnation différente du personnage, peut-être dans un univers autonome sans lien avec les films DCEU précédents, Simmons a dit qu’il s’agissait d’un nouveau Jim Gordon avec un rôle beaucoup plus étendu qu’auparavant.

« Eh bien, c’est un personnage plus important dans l’histoire cette fois-ci, ce qui est génial. Quand nous faisions Ligue de justice de Zack Snyder, c’était dans le but de préparer le terrain pour que ces personnages soient développés. Et avec ces multivers de super-héros, je suppose qu’ils vont maintenant dans des directions différentes.

JK Simmons dit également qu’il a été tout aussi agréablement surpris lorsqu’il a reçu l’appel pour revenir que Gordon dans Fille chauve-souris comme il l’était lorsqu’il a reçu l’offre de rejoindre l’univers cinématographique Marvel en tant que J. Jonah Jameson. L’acteur joue une incarnation différente du même personnage dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison après avoir joué Jameson dans Sam Raimi’s Homme araignée trilogie. Cela pourrait être considéré comme un autre indice que le Fille chauve-souris Jim Gordon n’est pas nécessairement le même Gordon qui a été le premier à Ligue des Justiciers, juste une version similaire jouée par le même acteur.

« J’ai été aussi surpris que je l’étais quand [Marvel] est revenu me demander de faire [Jameson] qu’ils venaient me voir pour jouer à nouveau le père de Batgirl, le commissaire Gordon, dans cette nouvelle version de l’univers. Nous avons déjà eu beaucoup de discussions sur le script et comment tout jouer. Je suis enthousiasmé par les acteurs et les réalisateurs et… j’ai hâte de replonger dans le multivers DC.

Le 17 décembre, Simmons sera de retour en tant que J. Jonah Jameson dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. C’est l’un des nombreux films à venir qui tireront le meilleur parti du multivers en direct, comme Docteur Strange dans le multivers de la folie se penchera également fortement sur ce concept. DC et Warner Bros. font quelque chose de similaire avec Le flash introduisant le multivers du DCEU résultant en l’apparition de Batman de Michael Keaton et de Batman de Ben Affleck dans le même film. C’est amusant de mélanger des personnages classiques avec de nouvelles incarnations, mais il peut être difficile de suivre après un certain point.

JK Simmons commencera à tourner ses scènes pour Fille chauve-souris en janvier. Apparemment, le film fera ses débuts exclusivement sur HBO Max dans le courant de 2022. Cette nouvelle nous vient de Den of Geek.





