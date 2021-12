JK Simmons se souvient comment il a découvert qu’il avait été choisi dans Spider-Man

Après deux décennies, il est impossible d’imaginer quelqu’un d’autre jouer J. Jonah Jameson autre que JK Simmons. En 2002, Simmons a fait ses débuts dans le rôle de Sam Raimi Homme araignée, le premier volet d’une trilogie. Alors que Tom Holland est Homme araignée les films se déroulent dans l’univers cinématographique Marvel, Simmons joue une version différente du même personnage dans la suite à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Sur le podcast Spotify Original 10 Questions with Kyle Brandt, Simmons a discuté de son rôle dans le Homme araignée la franchise. Il se souvient encore où il était lorsqu’il a appris qu’il avait obtenu le rôle pour la première fois, et grâce à Internet, la nouvelle lui est parvenue prématurément avant même qu’il n’ait reçu le rappel officiel de son agent. Comme l’explique l’acteur, un inconnu qui a lu la nouvelle de son casting sur internet l’a félicité avant même qu’il sache qu’il avait le rôle.

« Recevoir l’appel en lui-même était intéressant parce que c’était il y a 21 ans, j’étais à New York et je venais juste de passer d’un acteur de théâtre que personne ne connaissait à faire du cinéma et de la télévision. J’étais à une audition de voix off à Gray Advertising. Je retourne à la cabine d’enregistrement et me faufile dans certaines des cabines quand cette chaise de bureau arrive devant moi en arrière avec un enfant et il dit « Oh mon Dieu, JK, félicitations! » Et je dis : ‘Merci. Pour quoi ?’ et il dit « Tu te moques de moi ? Spider-Man ! J. Jonah Jameson, c’est trop cool ! » et j’étais comme ‘Je ne savais pas ça.’ J’ai découvert que j’avais obtenu le rôle de ce gamin parce qu’ils avaient cette information sur un site de fans de Spider-Man avant que mon agent ne m’appelle. Il m’a appelé trois heures plus tard. »

Les fans sont plus que d’accord avec le fait que JK Simmons reste dans le rôle de J. Jonah Jameson tout au long des différentes continuités de Marvel. Comme il s’agit d’une nouvelle version de JJJ, Marvel avait à l’origine envisagé un look très différent pour l’éditeur du Daily Bugle. Alors qu’il n’a plus son haut plat, Simmons a précédemment révélé comment le Homme araignée l’équipe voulait qu’il se rase également la moustache. C’est là que Simmons a posé son pied, comprenant que les cheveux étaient une chose, mais cela ne pouvait pas être J. Jonah Jameson sans les poils du visage familiers.

« [They said] « Non, nous ne voulons pas que vous ayez la coupe de cheveux plate », et j’étais comme : « Attendez, attendez, attendez. Quoi?’ C’était une négociation à ce moment-là », a déclaré l’acteur sur le podcast Happy, Sad, Confused. « De toute évidence, le plus important est qu’il est toujours le même souffleur et qu’il a la même foutue moustache, tout près, et cigare au moins. »





On peut voir JK Simmons reprendre le rôle de J. Jonah Jameson dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui sortira en salles le 17 décembre. On peut également le voir jouer J’aime lucy l’acteur William Frawley dans le biopic Lucille Ball et Desi Arnaz Être les Ricardos. Ce film sortira le 10 décembre. Cette nouvelle nous vient de 10 questions avec Kyle Brandt.





