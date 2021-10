JK Simmons revient officiellement en tant que James Gordon dans le film Batgirl de HBO Max

Leslie Grace a réalisé son souhait alors que JK Simmons incarnera son père dans le prochain HBO Max Fille chauve-souris film. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Simmons était en pourparlers pour le projet, et Deadline rapporte maintenant que l’acteur est maintenant prêt à reprendre son rôle de commissaire Jim Gordon. Mauvais garçons pour la vie la star Jacob Scipio a également rejoint le casting, avec Mauvais garçons pour la vie réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah. Christina Hodson a écrit le scénario et Kristin Burr produit.

Dans Fille chauve-souris, Grace incarne Barbara Gordon, la fille de Jim qui combat le crime à Gotham en tant que justicier titulaire. Parce qu’il n’avait pas été confirmé que JK Simmons apparaîtrait, Grace avait dit qu’elle espérait que l’acteur vétéran jouerait avec elle dans le film. Elle a récemment déclaré à Entertainment Tonight qu’elle « paniquait » à propos des rumeurs selon lesquelles il reviendrait, déclarant à haute voix à Simmons: « Je suis prête à apprendre beaucoup de JK Simmons. Si vous écoutez un grand respect et s’il vous plaît, jouez mon père ! J’espère que tu es mon père. »

« C’est quelqu’un qui a été sous-estimé même par son propre père et étant la plus jeune des enfants, parfois vous êtes isolé de toutes les choses difficiles de la vie et elle est si désireuse de prouver à elle-même et à tout le monde qu’il y a des choses qu’elle peut gérer « , a également déclaré Leslie Grace à propos de Barbara Gordon. « Donc, ce voyage va certainement me montrer beaucoup de choses. J’ai l’impression d’être dans un voyage sans fin pour me prouver quelles barrières je peux briser, quelles limites je peux franchir pour moi-même et je suis ravi de mettre un peu de cet empressement et de cette motivation et, comme, presque un peu d’entêtement dans le personnage de Barbara. »

Les détails de l’intrigue n’ont pas été révélés au-delà du film après la version Barbara Gordon de Batgirl. Le casting de JK Simmons suggère également que le film se déroule dans le DCEU et non une histoire autonome semblable à Le Batman. Il n’est pas clair s’il y aura d’autres connexions ou liens avec les films DCEU. Simmons a précédemment joué le commissaire Gordon dans Ligue des justiciers et a de nouveau été vu dans le rôle dans la coupe prolongée de quatre heures Ligue de justice de Zack Snyder. Il avait précédemment déclaré à ComicBook.com qu’il était « prêt à tout envisager à l’avenir » concernant un éventuel retour au rôle.

Le nouveau membre de la distribution, Jacob Scipio, est peut-être mieux connu pour son rôle marquant dans Mauvais garçons pour la vie en tant que méchant principal. Il incarnera ensuite le fils du personnage d’Antonio Banderas dans Les consommables 4. Une étoile montante, les autres crédits à venir de l’acteur incluent Des morceaux d’elle avec Toni Collette, Waldo avec Mel Gibson, et Le poids insupportable des talents massifs avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Que la spéculation commence quant à savoir qui il représentera dans Fille chauve-souris.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour Fille chauve-souris, mais le projet est destiné à être diffusé exclusivement en streaming sur HBO Max. C’est l’un des nombreux titres à venir qui seront développés exclusivement pour le streamer alors que Warner Bros. et DC Films cherchent à étendre le DCEU sur les grands et les petits écrans dans les années à venir. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

