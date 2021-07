JK Simmons reviendra en tant que commissaire Gordon dans le film Batgirl de DC pour HBO Max

Nous verrons peut-être bientôt plus de JK Simmons dans le rôle du commissaire James Gordon, car l’acteur oscarisé est actuellement en pourparlers pour reprendre le rôle dans Fille chauve-souris. Actuellement en développement chez Warner Bros. en exclusivité HBO Max, le Fille chauve-souris les stars de cinéma Leslie Grace (Dans les hauteurs) en tant que Barbara Gordon, la fille du commissaire qui combat le crime dans les rues de Gotham City la nuit sous le pseudonyme de Batgirl. Il est prévu pour une sortie en 2022 avec une pré-production en cours.

Christina Hodson, qui a écrit Oiseaux de proie avec le prochain film Le flash, a écrit le scénario de Fille chauve-souris. Mauvais garçons pour la vie les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah réalisent avec Kristin Burr à la production. Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de Fille chauve-souris, mais avec Simmons en pourparlers pour revenir, le film semble faire partie du DCEU. Ce sera la première apparition de Barbara Gordon et Batgirl dans cet univers cinématographique particulier.

JK Simmons précédemment joué le commissaire Gordon en 2017 Ligue des justiciers et est apparu dans un nouveau matériau dans la coupe étendue de cette année Ligue de justice de Zack Snyder sur HBO Max. Il a aussi dit Divertissement ce soir en 2019 qu’il avait signé pour jouer le rôle de trois films et espérait avoir la chance de revenir dans de futurs projets. Il semblerait qu’il obtiendra son vœu avec Fille chauve-souris lui offrant l’occasion idéale de jouer un rôle plus important en tant que père du personnage principal.

« Je sais que je me suis inscrit pour faire trois films, potentiellement, et j’espère qu’il y en aura deux autres », a déclaré Simmons. « Partout où le commissaire Gordon pourrait finir par réapparaître, je suis ouvert à cela … J’espère qu’il y en aura plus à l’avenir. Si le téléphone de la chauve-souris sonne, oui, [I’m ready to go.] »

Pendant ce temps, Simmons est très connu pour son rôle dans les films Marvel en tant que J. Jonah Jameson, le patron de Peter Parker au Daily Bugle. Il est sur le point de reprendre son rôle dans la prochaine suite Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Simmons, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Coup de fouet, est également configuré pour apparaître comme J’aime lucy l’acteur William Frawley dans le prochain biopic Être les Ricardos. Nous l’avons vu pour la dernière fois chez Amazon La guerre de demain comme le père séparé de Chris Pratt.

Divers acteurs ont joué des incarnations en direct du commissaire James Gordon dans des projets DC au fil des ans. Sur grand écran, il était auparavant joué par Pat Hingle dans Tim Burton et Joel Schumacher Homme chauve-souris films. Gary Oldman a repris le rôle de Christopher Nolan Chevalier noir trilogie et Jeffrey Wright fera ses débuts en tant que Gordon dans le prochain film The Batman. Ben McKenzie a joué le rôle central en tant que jeune James Gordon dans la série prequel de Batman Gotham pendant cinq saisons sur Fox.

Il n’y a pas encore de mot sur quand Fille chauve-souris commencera la production, mais le projet devrait sortir en 2022 sur HBO Max. Jusque-là, les fans peuvent s’attendre à voir Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson quand Spider-Man : Pas de chemin à la maison est publié le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter.

