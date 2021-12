JK Simmons réfléchit à l’obtention d’un buff et à l’obtention d’un Oscar pour Whiplash

Il y a un certain nombre d’endroits où les fans reconnaîtront le meilleur acteur vétéran JK Simmons, mais celui qui se démarque certainement est sa performance acclamée dans Coup de fouet. Écrit et réalisé par Damien Chazelle, le drame psychologique met en vedette Simmons en tant qu’instructeur de jazz impitoyable aux côtés de Miles Teller, Paul Reiser et Melissa Benoist. Ce fut un succès critique et a remporté de nombreux éloges, ce qui a valu à Simmons l’Oscar du meilleur acteur de soutien en 2015.

Récemment, Simmons a réfléchi au film dans une nouvelle interview pour le podcast 10 questions avec Kyle Brandt. Ses souvenirs de fabrication Coup de fouet sont assez friands, car il est amusé de pouvoir faire du physique avec Teller. Il a également fait l’éloge du scénariste-réalisateur, comme le raconte le podcast.

« Tant de souvenirs brillants. Le simple fait de gifler la merde de Miles Teller était un vrai régal. Nous avons passé un bon moment sur ce film, culminant avec moi qui lui a claqué la merde parce que, comme la plupart des gens le connaissent maintenant, Miles est un alpha. Donc, ce personnage était tellement exagéré pour lui. Immédiatement après chaque prise, il se levait, se pavanait et se disait « Je fais un pouce et demi de plus que toi, salope ». Nous avons passé un moment formidable à faire ce film avec le brillant Damien Chazelle.

Simmons a ensuite prononcé le discours de remerciement qu’il a prononcé lorsqu’il a remporté l’Oscar pour Coup de fouet.

« Tout le monde disait ‘tu es le favori’. J’ai décidé très tôt que si j’avais la chance d’être sur scène aux Oscars, je voulais parler de la chose la plus importante de la vie. Je savais ce que je voulais dire et je savais que je voulais donner de l’amour à ma femme, à nos enfants et à mes parents. C’est probablement la seule fois de ma vie que je vais parler et que beaucoup de gens vont écouter et je suis vraiment content que ce soit ce que j’ai dit.

Coup de fouet a obligé JK Simmons à subir une transformation physique pour être plus musclé qu’avant, et il s’est amélioré pour le rôle, capturant l’attention d’Arnold Schwarzenegger. Cela a conduit à une conversation plutôt maladroite entre les deux acteurs après la Terminateur l’étoile avait vu Coup de fouet.

« Peu après Coup de fouet est sorti, j’étais à un événement pour le Terminateur film et Arnold était là. Il venait de voir Whiplash et il a fait l’éloge du film. J’ai tout de suite, comme un idiot, dit : « Eh bien, qu’est-ce que tu as pensé du biceps ? » Et Arnold m’a dit ‘Tes biceps allaient bien, mais tes triceps étaient très impressionnants.’ Vous plaisantez j’espère? »

Coup de fouet est actuellement en streaming sur Starz. Pour en savoir plus sur JK Simmons, vous pouvez le voir sur grand écran dans pas moins de deux films ce mois-ci. Il sera d’abord considéré comme J’aime lucy l’acteur William Frawley dans Aaron Sorkin’s Être les Ricardos, un biopic sur Lucille Ball (Nicole Kidman) et Desi Arnaz (Javier Bardem), qui sortira le 10 décembre. Suivra la suite très attendue Spider-Man : Pas de chemin à la maison le 17 décembre, qui ramène Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson, un rôle qu’il joue depuis environ deux décennies. Cette nouvelle nous vient de 10 questions avec Kyle Brandt.









