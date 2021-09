JK Simmons est un sociopathe en déchaînement meurtrier dans Thriller The Woods

Il semblerait que JK Simmons canalise son côté le plus sombre pour Les bois, un nouveau thriller qui mettra en vedette l’acteur vétéran dans ce qui pourrait être son rôle le plus sadique à ce jour. Réalisé par Michelle Schumacher, Les bois mettra en vedette Simmons dans un rôle de méchant avec Allen Leech et Fernanda Urrejola également en vedette. Randle Schumacher produit pour Rubber Tree Productions.

Écrit par Schumacher et Carolyn Carpenter, Les bois suit une « adolescente souffrant d’anxiété en raison d’un événement tragique de son passé qui se retrouve traquée à travers les bois par un sociopathe lors d’un déchaînement meurtrier ». Nous avons déjà vu Simmons dans des rôles antagonistes, bien que jouer un psychopathe meurtrier pourchassant un adolescent soit quelque chose de nouveau pour lui. Les rôles joués par Fernanda Urrejola et Allen sangsue n’ont pas été révélés.

Par date limite, l’acteur a expliqué pourquoi le moment était venu d’assumer un rôle aussi sinistre : « Je ne voulais pas jouer de méchants vraiment effrayants quand nos enfants étaient jeunes, en partie à cause de la façon dont cela pourrait les affecter s’ils voyaient le film et aussi parce que je ne voulais pas ramener cette énergie chez moi après une journée intense sur le plateau », JK Simmons mentionné. Maintenant, ses deux enfants ont tous grandi et sont partis à l’université, ouvrant la porte à Simmons pour devenir plus brutal avec ses personnages.

Les fans de longue date de l’acteur vétéran se souviendront peut-être du moment où JK Simmons a joué dans le drame de la prison de HBO once. Son personnage, Vernon Schillinger, était le chef d’un groupe suprémaciste blanc responsable de nombreux meurtres et autres actes sadiques perpétrés sur les autres prisonniers. Simmons a acquis une plus grande renommée avec son rôle mémorable de J. Jonah Jameson dans Sam Raimi Homme araignée films, un rôle qu’il reprend cet hiver dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Récemment, Simmons a également exprimé le personnage animé Omni-Man sur la série acclamée d’Amazon Invincible, un autre méchant plutôt méchant. Il n’est certainement pas toujours le méchant, comme on le voit dans son rôle de père de Chris Pratt dans le film d’action de science-fiction d’Amazon La guerre de demain. Simmons devrait également apparaître en tant qu’acteur William Frawley dans le prochain biopic de Lucille Ball et Desi Arnaz Être les Ricardos.

Il y a aussi des rumeurs que Simmons reprendra son Ligue des justiciers rôle de James Gordon dans le prochain Fille chauve-souris série sur HBO Max. Dans le passé, Simmons a déclaré qu’il serait prêt à revoir ce rôle, mais rien n’a encore été gravé dans le marbre. Parce que Fille chauve-souris semble être lié au DCEU, il serait naturel qu’il revienne dans le rôle du père de Barbara Gordon. Leslie Grace, qui joue Barbara dans la série, a publiquement répondu aux rumeurs en déclarant à Simmons : « Un immense respect et s’il te plaît, joue mon père ! J’espère que tu es mon père. »

Le casting de JK Simmons Les bois n’est pas entièrement par hasard. Il est marié à Michelle Schumacher, la réalisatrice du film, depuis environ 25 ans. Il a déjà joué dans les films de Schumacher Je ne suis pas là et 3 Geezers! avec son court métrage Le plancher. Schumacher a précédemment travaillé comme actrice aux côtés de Simmons sur once comme le personnage de Norma Clark.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour Les bois, mais cela ressemble vraiment à un titre à surveiller pour les fans de Simmons. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

