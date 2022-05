JK Simmons de Batgirl dit que les fans verront une autre facette de Jim Gordon

Parmi les nombreux projets DC qui ont été abandonnés récemment, celui qui est toujours en cours est Fille chauve-souris. Le film se dirigera vers HBO Max un peu plus tard cette année, et verra le retour de Michael Keaton en tant que Batman et JK Simmons dans son rôle de commissaire Gordon dans la Justice League, ainsi que la présentation de Leslie Grace comme la dernière itération de Fille chauve-souris. Bien que l’on sache peu de choses sur la façon dont Batman de Keaton finira par se connecter avec les personnages de DCEU, JK Simmons a expliqué comment les fans vont voir un côté différent de Gordon dans le film.

Fille chauve-souris est maintenant l’un des seuls films de DC à ne pas sortir en salles, avec Scarabée bleu a récemment obtenu une sortie en salles en 2023. Bien qu’il semble y avoir des liens avec Le flash film dans Fille chauve-souri son ne sait pas encore si le retard dans la sortie de la première et potentiellement dernière sortie solo d’Ezra Miller en tant que speedster écarlate causera Fille chauve-souris être également retardé. Pour le moment, le film devrait toujours sortir sur HBO Max plus tard cette année.

JK Simmons a eu toute une course dans le monde des films de bandes dessinées et, après avoir repris le rôle de J. Jonah Jameson dans Spider-Man : Pas de retour à la maison chez Marvel Studios, ses légions de fans attendent maintenant avec impatience son retour dans le rôle de Gordon, après son Ligue des Justiciers les apparitions étaient plus un rôle de camée que quelque chose de significatif dans le DCEU. S’adressant à Collider, Simmons a expliqué en quoi cette fois-ci est différente. Il a dit:

« Batgirl était un régal, pour plusieurs raisons. Mon petit peu dans Justice League était, à l’époque, censé être: « Écoutez, nous allons présenter ce type et nous le verrons plus à l’avenir. » Je n’avais pas grand-chose à faire. Dans Batgirl, en raison de la relation entre le commissaire Gordon et sa fille, c’est beaucoup plus un aspect domestique de Jim Gordon. On peut voir du fun dans la rue… Bon, je vais m’arrêter maintenant parce que je ne veux vraiment pas spoiler. Mais c’était amusant de faire les choses avec Leslie Grace, qui joue Batgirl, et de pouvoir dépeindre un aspect différent de Jim Gordon, autre qu’en tant que commissaire Gordon.

Batgirl pourrait encore obtenir une sortie en salles

Au moment de la rédaction, Fille chauve-souris est toujours prévu pour être une première de HBO Max, mais comme la fusion de Warner Bros. avec Discovery voit un certain nombre de changements stratégiques se produire au sein de l’entreprise, c’est quelque chose qui pourrait encore changer. Tandis que Scarabée bleu a déjà été donné une sortie en salles en août 2023, il n’y a eu aucune confirmation de Fille chauve-souris‘s release d’une manière ou d’une autre.

Alors que la nouvelle stratégie pour tous les films DC semble être sur les sorties cinématographiques et non directement sur le streaming, il semble étrange que Fille chauve-souris, qui a été décrit comme une « entrée folle dans le DCEU », reste lié à HBO Max compte tenu de l’attrait que le retour de Batman de Michael Keaton pourrait avoir sur le public du cinéma. On ne sait toujours pas si les apparitions de Keaton dans Fille chauve-souris et Le flash sont explicitement connectés ou non, ou qui devraient venir en premier dans la chronologie du DCEU, mais avec de nombreux changements d’horaire et annulations déjà annoncés, la vraie question est de savoir si Fille chauve-souris’s le plan de sortie actuel va-t-il tenir ?