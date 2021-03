JK Simmons aborde son avenir avec le MCU et l’univers du film DC

La vision de Zack Snyder pour Ligue de justice a finalement été restauré, présentant ainsi les personnages du film comme il le souhaitait. Mais malgré les critiques positives qu’il a recueillies, nombre de ses personnages n’ont plus d’avenir dans le DCEU. Alors que Batman de Ben Affleck reprendra le rôle une dernière fois dans Le flash film, le personnage du commissaire Gordon, joué étonnamment par JK Simmons dans Ligue de justice, a été remplacé par Jeffrey Wright dans Matt Reeves ‘ Le Batman. Mais Simmons reprendra-t-il un jour son rôle dans le DCEU, étant donné qu’il a à nouveau la chance de jouer son célèbre personnage de MCU, J Jonah Jameson?

Alors que le MCU semble actuellement être sur la voie de l’introduction du multivers, permettant ainsi aux personnages des films précédents de Spider-man de faire leur apparition dans le MCU, DCEU n’a pas encore adopté la même chose. Même si actuellement Warner Bros est sur une voie entièrement différente où de nombreux réalisateurs travaillent avec leur propre version du DCEU, la poursuite du Snyderverse semble plutôt improbable. Mais Simmons, qui attend actuellement la sortie de la série animée, Invincible, basé sur la série de bandes dessinées du même nom, espère un avenir où il pourra revenir dans l’univers DC.

«Écoutez, je suis prêt à regarder n’importe quoi dans le futur. Je suis juste heureux que Zack ait enfin pu voir sa vision se réaliser, et que ce soit là-bas et que les gens puissent voir le film qu’il avait espéré faire à l’origine. «

Alors que nous aimerions nous aussi envisager un avenir tout aussi prometteur, Ann Sarnoff, PDG de Warner Bros, a plus ou moins mis fin à toute possibilité de suite à Zack Snyder. Ligue de justice.

« J’apprécie qu’ils aiment le travail de Zack et nous sommes très reconnaissants pour ses nombreuses contributions à DC », a récemment partagé Sarnoff. « Nous sommes tellement heureux qu’il ait pu donner vie à sa coupe de la Ligue de la justice parce que cela n’était pas dans le plan jusqu’à il y a environ un an. Avec cela vient l’achèvement de sa trilogie. Nous sommes très heureux que nous ayons fait cela, mais nous sommes très enthousiasmés par les plans que nous avons pour tous les personnages DC multidimensionnels qui sont en cours de développement. «

« Nous allons toujours écouter nos fans, mais nous sommes au service de la plus large base de fans et nous leur devons une stratégie intégrée et holistique. Nous sommes les bergers de la franchise et, espérons-le, quand les fans verront ce que nous avons. en magasin, ils sauront que DC est entre de bonnes mains sur de nombreuses plates-formes différentes avec de nombreux créateurs différents. Nous voulons des voix différentes dans le mix. Pour certains fans qui veulent des voix singulières, ils peuvent être déçus, mais nous leur demandons d’être patients et voyez ce que nous avons en magasin, car les nouvelles voix du mix auront peut-être des histoires tout aussi fascinantes à raconter. Dans l’ensemble, vous voulez bien sûr écouter vos fans, mais nous voulons rester fidèles à notre vision et notre mission pour DC et bâtir cela », a-t-elle ajouté.

Mais même si l’avenir de Simmons en tant que commissaire Gordon semble plutôt sombre, nous avons Spider-man: pas de retour à la maison ramenant son J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef ennuyeux (mais préféré des fans) et éditeur du Daily Buggle. Nous avons vu le personnage pour la dernière fois Spider-man: loin de chez soiLa scène de mi-crédit de Spidey, révélant l’identité secrète de Spidey au monde. Mais comment un personnage de la version de Sam Raimi du web-slinger s’est retrouvé dans le MCU reste un grand mystère. La réponse la plus plausible est que les portes entre les différents univers ont en quelque sorte été déchirées et maintenant, elles se saignent les unes dans les autres. Bien que Simmons ne puisse pas résoudre ce grattoir à la tête, il a confirmé qu’il rejoindrait effectivement le casting de Spider-man 3

« Je ne sais jamais de quoi je suis autorisé à parler ou non, mais je suis presque sûr que les gens savent que je pourrais aussi me présenter à nouveau dans le pays de Spider-Man », a déclaré Simmons. Alors que même le DCEU se dirige vraisemblablement vers une confrontation de style multivers dans un proche avenir, peut-être qu’un commissaire Gordon joué par Simmons est également une possibilité? L’actualité nous parvient via ComicBook.com

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Justice League