JK Simmons a dû se battre pour garder la moustache de J. Jonah Jameson dans Spider-Man: No Way Home

Pouvez-vous imaginer J. Jonah Jameson sans sa moustache caractéristique ? Ce n’est certainement pas facile, mais les pouvoirs en place à Marvel Studios penchaient dans cette direction lors de l’introduction du personnage dans le MCU. Auparavant, JK Simmons jouait le rôle de JJJ dans Sam Raimi Homme araignée trilogie, et il incarne une nouvelle incarnation de l’éditeur du Daily Bugle dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Un aperçu du personnage est montré dans la deuxième bande-annonce récente, et bien qu’il soit maintenant chauve sur le dessus avec le sommet plat disparu depuis longtemps, il a conservé ses poils faciaux familiers.

Simmons est apparu en tant qu’invité dans un récent épisode du podcast Happy, Sad, Confused de Josh Horowitz. Il a parlé de ce qui l’a ramené au Homme araignée franchise, révélant qu’il a été amené essentiellement à la dernière minute, tournant ses scènes presque immédiatement après avoir reçu l’appel. Avant que les caméras ne commencent à tourner, cependant, Simmons a été informé des changements qu’ils avaient en tête pour ce J. Jonah Jameson, voulant supprimer à la fois le dessus plat et la moustache.

« [They said] « Non, nous ne voulons pas que vous ayez la coupe de cheveux plate », et j’étais comme : « Attendez, attendez, attendez. Quoi?’ C’était une négociation à ce moment-là. Évidemment, la chose la plus importante est qu’il est toujours le même soufflet et qu’il a la même foutue moustache, à côté, et au moins le cigare. »