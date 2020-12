JK Rowling revisite les vies trans et l’idéologie du genre dans une nouvelle interview

JK Rowling assiste à la première de Fantastic Beasts And Where To Find Them en 2016 (Getty / Jim Spellman)

JK Rowling a suggéré que «l’idéologie de l’identité de genre» pose un défi aux droits des femmes, car elle continue d’exprimer son point de vue sur les personnes trans. L’auteur multimillionnaire s’est à nouveau exprimé sur les problèmes des transgenres dans une interview avec Bon entretien de votre maison magazine, malgré les appels émotionnels des fans et Harry Potter membres de la distribution pour qu’elle reconsidère sa position sur le sujet. S’adressant au magazine pour son numéro de janvier, Rowling a déclaré: «De nombreuses femmes sont préoccupées par les défis posés à leurs droits fondamentaux par certains aspects de l’idéologie de l’identité de genre. «J’ai eu un énorme sac postal depuis que j’ai pris la parole sur cette question et plus de 90% des lettres et des courriels m’ont soutenu. Mes correspondants comprenaient du personnel médical, des travailleurs sociaux, des travailleurs pénitentiaires, des travailleurs des refuges pour femmes et des membres de la communauté LGBT, y compris des personnes trans. JK Rowling affirme que les gens ont trop peur pour leur «sécurité personnelle» de s’exprimer. Rowling a poursuivi: «Beaucoup ont peur de s’exprimer parce qu’ils craignent pour leur travail et même pour leur sécurité personnelle. Ce climat de peur ne sert personne, encore moins les personnes trans. A lire : O'zapft est seulement dans un petit groupe: les hôtes munichois vous invitent à l'Oktoberfest light «Je crois que tout le monde devrait être libre de vivre une vie qui lui est authentique et qu’il devrait pouvoir le faire en toute sécurité. Je pense également que nous avons besoin d’une conversation plus nuancée sur les droits des femmes et sur l’énorme augmentation du nombre de filles et de jeunes femmes qui cherchent à faire la transition. «Certaines des lettres les plus déchirantes que j’ai reçues proviennent de jeunes femmes qui regrettent les chirurgies irréversibles qu’elles ont entreprises. Ces histoires doivent être racontées. » JK Rowling reste silencieux sur la ligne de violence domestique de Johnny Depp. L’interview de JK Rowling intervient au milieu du chaos de production sur Bêtes fantastiques 3, le dernier film de sa franchise de la vache à lait Wizarding World, après le départ forcé de Johnny Depp. Rowling avait précédemment rejeté les appels à retirer Depp de la franchise malgré des détails inquiétants sur sa relation avec Amber Heard, mais sa sortie a été forcée par les chefs de studio le mois dernier après avoir perdu une affaire de diffamation contre un tabloïd qui le décrivait comme une «épouse- batteur ». Dans une déclaration de 2017 répondant aux appels initiaux pour que Depp soit retiré de la franchise, Rowling avait déclaré: «Les accords qui ont été mis en place pour protéger la vie privée de deux personnes, qui ont toutes deux exprimé le désir de continuer leur vies, doivent être respectées. « Sur la base de notre compréhension des circonstances, les cinéastes et moi sommes non seulement à l’aise avec notre casting d’origine, mais vraiment heureux d’avoir Johnny jouer un personnage majeur dans les films. » A lire : Après que le pape ait soutenu les unions de même sexe, les législateurs catholiques `` n'ont aucune excuse '' Rowling n’a fait aucune autre déclaration depuis la décision de diffamation et le départ de Depp, et aucune question sur la fureur n’a été publiée dans le cadre de la Bon entretien de votre maison entrevue. RoseActualités a contacté les représentants de l’auteur pour commentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂