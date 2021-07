JK Rowling révèle que des activistes trans ont menacé de la violer et de l’assassiner

le Harry Potter L’auteur a expliqué que des « centaines » d' »activistes » lui avaient lancé des messages blessants et menaçants sur les réseaux sociaux.

Elle a attiré beaucoup d’attention l’année dernière lorsqu’elle a contesté un article qui disait « les personnes qui ont leurs règles » dans le but de le rendre aussi inclusif que possible.

Elle a écrit sur Twitter: « Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue par les femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe supprime la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas de la haine de dire la vérité.

« L’idée que des femmes comme moi, qui ont de l’empathie envers les personnes trans depuis des décennies, se sentent proches parce qu’elles sont vulnérables de la même manière que les femmes – c’est-à-dire à la violence masculine – » détestent « les personnes trans parce qu’elles pensent que le sexe est réel et a vécu des conséquences – est un non-sens.

« Je respecte le droit de chaque personne trans de vivre d’une manière qui lui semble authentique et confortable. Je marcherais avec vous si vous étiez victime de discrimination sur la base d’être trans. En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d’être une femme . Je ne crois pas que ce soit odieux de le dire. »

Ces commentaires ont été étiquetés «transphobes» et elle a pris un service de partout, même d’elle Harry Potter étoiles.

Rowling capture d’écran un tweet qui dit à l’auteur de faire attention à une bombe artisanale et ajoute qu’il s’agit de l’un des nombreux messages qu’elle reçoit chaque jour.

« Pour être juste, quand vous ne pouvez pas faire limoger, arrêter ou déposer une femme par son éditeur, et l’annuler n’a fait que faire augmenter ses ventes de livres, il n’y a vraiment qu’un seul endroit où aller », a-t-elle déclaré en réponse à la bombe artisanale. tweeter.

« Maintenant, des centaines d’activistes trans ont menacé de me battre, violer, assassiner et me bombarder, j’ai réalisé que ce mouvement ne présente aucun risque pour les femmes.