JK Rowling rend le prix Robert Kennedy pour une allégation de transphobie

JK Rowling arrive aux RFK Ripple of Hope Awards au New York Hilton Midtown le 12 décembre 2019 à New York. (Dia Dipasupil / Getty)

JK Rowling a réfuté les allégations selon lesquelles elle était transphobe tout en remettant un prix Ripple of Hope à l’organisation de défense des droits humains Robert F. Kennedy.

Rowling a annoncé qu’elle rendait l’honneur après que Kerry Kennedy, fille du défunt sénateur et présidente de l’organisation à but non lucratif de défense des droits humains, ait partagé sa «profonde déception» dans les remarques de l’auteur sur les droits des trans.

Kerry Kennedy a publié une déclaration le 3 août, huit mois après que Rowling ait reçu le prix pour son travail au nom des enfants. Elle a rejoint les lauréats précédents, notamment Barack Obama, Desmond Tutu et Hillary Clinton.

«J’ai parlé avec JK Rowling pour exprimer ma profonde déception d’avoir choisi d’utiliser ses dons remarquables pour créer un récit qui diminue l’identité des personnes trans et non binaires, sapant la validité et l’intégrité de l’ensemble de la communauté transgenre», at-elle a écrit, citant les tweets et l’essai de Rowling sur les vies trans, ainsi que son appréciation d’un tweet «qui s’opposait à un projet de loi interdisant la thérapie de conversion».

Kennedy a rejeté ce qu’elle entend par la position de Rowling: que le sexe assigné à la naissance «est le facteur principal et déterminant de son sexe, quelle que soit son identité de genre».

«La science est claire et concluante: le sexe n’est pas binaire», a-t-elle poursuivi.

«Les droits des trans sont des droits de l’homme. Les attaques de JK Rowling contre la communauté transgenre sont incompatibles avec les croyances et valeurs fondamentales de RFK Human Rights et représentent une répudiation de la vision de mon père.

JK Rowling ne peut pas garder le prix Robert Kennedy en bonne conscience.

En réponse, Rowling a écrit jeudi (27 août): «La déclaration impliquait à tort que j’étais transphobe et que je suis responsable du tort causé aux personnes trans.

«En tant que donateur de longue date d’organismes de bienfaisance LGBT et défenseur du droit des personnes trans à vivre sans persécution, je réfute absolument l’accusation selon laquelle je déteste les personnes trans ou leur souhaite du mal, ou que défendre les droits des femmes est injuste, discriminatoire, ou incite au tort ou à la violence envers la communauté trans. »

Elle a poursuivi en répétant son affirmation selon laquelle «ne ressentait que de la sympathie envers les personnes atteintes de dysphorie de genre» et son allégation sans fondement selon laquelle «un scandale éthique et médical se prépare» concernant les thérapies d’affirmation de genre.

Rowling a terminé sa déclaration en désapprouvant la position de l’organisation Kennedy sur les droits des trans: qu’ils ne sont pas en conflit avec les droits des femmes.

«Les milliers de femmes qui ont pris contact avec moi ne sont pas d’accord et, comme moi, pensent que ce conflit de droits ne peut être résolu que si plus de nuances sont permises dans le débat.

Elle a conclu: «Je suis profondément attristée que RFKHR se soit sentie obligée d’adopter cette position, mais aucun prix ni honneur, peu importe mon admiration pour la personne pour laquelle il a été nommé, ne signifie tellement pour moi que je perdrais le droit de suivre les diktats de ma propre conscience.