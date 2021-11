JK Rowling ne fera pas partie de la réunion du 20e anniversaire de Harry Potter

Pour célébrer cette occasion mémorable, les plus grands noms du film se réuniront sous un même toit pour se remémorer le début de l’une des plus grandes sagas cinématographiques.

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ont signé pour HBO Max 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard.

Ils seront rejoints par Pierre philosophale le réalisateur Chris Columbus et les acteurs Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Cerf.

Mais il y avait un nom qui manquait de toute évidence à l’énorme programmation et c’est l’un des plus importants.

JK Rowling, qui est l’auteur de tous les Harry Potter livres, était mystérieusement absent de l’annonce et ne semble pas avoir de rôle ou d’apparence dans la réunion à venir.

Les tweets de Mme Rowling suggèrent que les hommes qui passent aux femmes ne sont pas vraiment des femmes, car la «réalité vécue» d’être une femme est intrinsèquement différente de naître homme puis de changer de sexe biologique plus tard dans la vie.

« Les femmes transgenres sont des femmes », a-t-il déclaré. « Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va à l’encontre de tous les conseils donnés par les associations professionnelles de la santé qui ont beaucoup plus d’expertise sur ce sujet que Jo ou moi. »