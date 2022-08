JK Rowling explique son absence à la réunion de Harry Potter et dit qu’elle « ne voulait pas le faire »

Le spécial, Retour à Poudlard, a vu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et une foule d’autres membres de la distribution à l’occasion du 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter et la pierre philosophale.

Elle a déclaré: «On m’a demandé d’être là-dessus et j’ai décidé que je ne voulais pas le faire. Il s’agissait plus des films que des livres.

« À juste titre, c’était de cela qu’il s’agissait. On m’a demandé de le faire et j’ai décidé de ne pas le faire.

Pas plus tard que l’année dernière, l’adresse de Rowling a été publiée en ligne par des militants qui ont posé devant sa maison avec des pancartes « Trans liberation now ».

«En fait, je ne suis pas revenu sur les trucs de bagarre dans les pubs. J’y suis retourné parce que je voulais faire L’Ickabog – c’était donc un livre pour enfants pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc je voulais le publier gratuitement et Twitter était un très bon [place to do so].