JK Rowling est-il dans la réunion de Harry Potter?

Le jour de l’An a été l’occasion d’un événement passionnant pour Harry Potter les fans, qui se sont réveillés de leur état de gueule de bois le 1er janvier pour regarder Harry, Ron et Hermione se réunir 20 ans après la sortie du premier film.

JK Rowling n’a pas assisté au Harry Potter réunion en personne, mais elle a fait une apparition dans des images d’archives et a été le sujet de conversation à certains moments.

Au cours de l’épisode, les stars et les producteurs du film ont fait l’éloge de son écriture et de l’impact qu’elle a eu sur le public, c’est-à-dire lorsqu’elle est apparue à l’écran dans des images d’archives.

En juin 2020, JK Rowling s’est rendu sur Twitter pour critiquer un article qui utilisait le terme « personnes qui ont leurs règles » au lieu de « femmes » et a continué dans un fil pour parler de sexe biologique.

L’homme de 56 ans a par la suite reçu un contrecoup majeur de la communauté transgenre pour ces commentaires, recevant même des menaces de viol et de mort. Répondant aux critiques à l’époque, JK Rowling a déclaré qu’elle respectait « le droit de chaque personne trans de vivre de la manière qui lui semble authentique et confortable », et a poursuivi en disant qu’elle marcherait « si vous étiez victime de discrimination sur la base d’être trans.