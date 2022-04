JJ Soria dit de « s’attendre à l’inattendu » avec son rôle de « Flight Attendant »

Alerte spoil. Procédez avec prudence si vous n’avez pas regardé les épisodes trois et quatre de la deuxième saison de « The Flight Attendant ».

Quatre épisodes dans la saison deux de « The Flight Attendant » et les téléspectateurs auront probablement de nombreuses questions. Parmi les plus grands : Qui sont Esteban et Gabrielle Diaz et quelle est leur histoire ?

« C’est la grande question, n’est-ce pas ? Je crois que toutes nos scènes vous mènent juste plus loin dans ce trou de vous demander… Qui sont ces gens ? Que font-ils? Quelle est leur histoire ? JJ Soria a raconté AUJOURD’HUI via Zoom ses personnages insaisissables et ceux de Callie Hernandez. « Nous sommes définitivement un grand mystère. »

Les fans rencontrent pour la première fois le duo Diaz lors de la première de la saison 2 lorsqu’ils rencontrent Cassie (Kaley Cuoco) dans un hôtel de Berlin, où elle est en mission pour la CIA (sa nouvelle équipe s’agite après les événements chaotiques de la saison dernière).

Alors qu’à première vue, Esteban et Gabrielle semblent être un couple bavard, remerciant Cassie pour les services en vol, les téléspectateurs voient ensuite Esteban mettre son téléphone près du sac à main de Cassie et cloner les données sur son appareil mobile.

« Le premier mot qui me vient à l’esprit est » intense « », a déclaré JJ Soria à propos des Diazes. Sur la photo: JJ Soria, Callie Hernandez, Kaley Cuoco dans la deuxième saison de » The Flight Attendant « . Jennifer Rose Clasen / HBO Max

Cela ne fait que se compliquer lorsque, dans l’épisode deux, Esteban tente de s’introduire dans la maison de Cassie à Los Angeles et se fait prendre par Ani (Zosia Mamet) et Max (Deniz Akdeniz). Il fait une blague sur le fait d’entrer dans le mauvais Airbnb, seulement pour que les téléspectateurs découvrent que lui et Gabrielle ont ligoté les propriétaires et les ont mis dans le placard. Ces voisins, semble-t-il, ne sont pas du genre amical.

« Le premier mot qui me vient à l’esprit est ‘intense’. Les Diaze, Gabrielle et Esteban, ils roulent en quelque sorte les uns avec les autres. Ils sont toujours ensemble. Et je pense que Gabrielle est en fait plus intense, fougueuse, si vous voulez, personnalité (sage) », a déclaré Soria. « Esteban essaie d’être le plus équilibré des deux. »

Et tandis qu’Esteban essaie de « tirer les rênes » quand ils pourraient avoir des ennuis, Soria a plaisanté « cela ne semble pas avoir autant de succès, ce qui conduit à une histoire amusante ».

Le public voit cette dynamique se dérouler dans l’épisode quatre, après qu’Esteban et Gabrielle aient assommé Ani et Max et les aient interrogés sur les allées et venues de Cassie.

« Vous êtes des psychopathes », dit Max, le nez ensanglanté après avoir été battu par les deux, à Gabrielle. Elle répond : « Non, nous sommes parfaitement sains d’esprit. Nous nous soucions plus de l’argent que de votre confort. En fait, nous ne nous soucions pas du tout de vous.

Deniz Akdeniz et Zosia Mament dans la deuxième saison de « The Flight Attendant ». Jennifer Rose Clasen / HBO Max

« C’est tout. Nous ne nous soucions d’aucun autre personnage, mais nous nous aimons et nous sommes là l’un pour l’autre », a déclaré Soria, décrivant les deux comme « de petits tourtereaux dans leur propre petit monde psychotique ».

« C’est tout. Nous ne nous soucions d’aucun autre personnage, mais nous nous aimons et nous sommes là l’un pour l’autre. » JJ Soria sur son personnage « Flight Attendant »

Nous découvrons bientôt que ce n’est pas Cassie que Gabrielle et Esteban recherchent. Au lieu de cela, ils recherchent Megan ( Rosie Perez ), l’amie hôtesse de l’air de Cassie qui se cache. La saison dernière, il a été révélé qu’elle vendait des informations sur l’entreprise de son mari à la Corée du Nord. Maintenant, il y a une prime de 500 000 € pour quiconque la transformera en Nord-Coréen.

Cela conduit à un indice significatif sur qui sont les Diazes.

« Nous sommes des chasseurs de primes et nous en avons après Megan parce qu’elle est recherchée par les Nord-Coréens. Nous voulons la prime qui est sur sa tête », a expliqué Soria. «Nous sommes des chasseurs de primes très performants, c’est pourquoi vous nous voyez ainsi (habillés). Nous aimons l’afficher. Nous vivons une belle vie, pour ainsi dire, comme vous pouvez le voir avec notre garde-robe – et j’ai vraiment senti que la garde-robe était une grande partie du personnage.

« Je pense que nous apparaissons dans nos scènes parce que, d’une part, de notre garde-robe et de l’apparence générale … ​​(Et deux), nous sommes dans notre propre petit monde dans ce monde de Cassie », a déclaré Soria.

Grâce à la créatrice de costumes Mari-An Ceo et à son équipe, l’acteur a déclaré que les styles avant-gardistes – qui comprennent des ensembles en cuir assortis et la chemise à imprimé hawaïen de Soria pour son séjour à Los Angeles – l’ont aidé à incarner pleinement Esteban. « En enfilant les costumes, cela m’a donné une sorte de sentiment », a-t-il déclaré, expliquant qu’il se comportait différemment.

JJ Soria s’est décoloré les cheveux pour jouer Esteban Diaz dans « The Flight Attendant ». Jennifer Rose Clasen / HBO Max

Soria était tellement attaché au rôle qu’il a également décidé de se décolorer les cheveux pour le rôle. Dans la scène de la teinture des cheveux, il a l’air lisse dans une robe Versace jaune. « C’était une belle tenue », se souvient-il de sa tenue, avant de partager cela ne pas colorer ses cheveux « ne me semblait pas bien. » Il a plaisanté, « Rien de moins ne serait pas civilisé. »

«C’était soit s’engager complètement, soit avoir cette fausse chose sur la tête. Et pour moi, j’avais l’impression que ça me sortirait de la scène », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il ne voulait pas penser à jouer avec une perruque ou à entrer trop dans une scène et à s’arracher les cheveux.

Ce sont, après tout, les caractéristiques de caméléon d’Esteban et Gabrielle, ainsi que leurs manières flashy de passer incognito, qui ont attiré Soria dans l’histoire – alors il s’est engagé dans le processus.

Soria a également adoré la façon dont le couple affecte chaque personnage qu’il rencontre.

« Ce qu’ils font peut avoir un effet domino sur toute leur vie. Comme vous le voyez dans l’épisode quatre, vous voyez déjà comment Max et Ani sont impliqués et ils ne sont pas après eux – mais (maintenant) ils sont déjà dans le mélange », a-t-il déclaré, expliquant comment Esteban et Gabrielle ont immédiatement attisé Max et La relation d’Ani est malheureuse.

Esteban et Gabrielle restent déterminés à retrouver Megan. « Dès le pourboire, nous accueillons Cassie à l’hôtel à Berlin. Nous ferons donc tout ce qu’il faut pour arriver à Megan et cela fait de nous un peu un joker et vous ne savez pas où nous allons arriver ensuite », a-t-il déclaré.

Dans cet esprit, Soria a déclaré « s’attendre à l’inattendu » dans les prochains épisodes de « The Flight Attendant », qui se termine le 26 mai.

« Il y a beaucoup de rebondissements dans cette émission. Et vous ne savez vraiment pas à quoi vous attendre. Je pense que (c’est) ce qui fait revenir les gens », a-t-il déclaré.

Soria soupçonne que les gens s’investiront davantage dans toutes les intrigues des personnages cette saison, tout comme il l’a fait.

« Alors que je lisais les scripts, je me suis retrouvé à ne pas attendre ma prochaine scène, pas la prochaine fois que j’allais voir Esteban », a-t-il poursuivi. « J’étais vraiment investi dans la lecture et investi dans ces autres personnages parce que c’est tellement bien écrit. Et j’étais intéressé de voir où ils allaient… C’est donc la preuve de l’écriture.

« The Flight Attendant » est diffusé le jeudi sur HBO Max.