JJ Abrams parle du manque de planification pour les suites de Star Wars

L’une des plus grandes critiques que la trilogie de la suite a reçu dans la saga « Star Wars » a été la disparité esthétique et thématique évidente entre ses « The Force Awakens », « The Last Jedi » et « The Rise of Skywalker ». a généré environ un milliard de dollars au box-office, c’est celui qui a reçu le plus de plaintes parmi les fans de la franchise.

Et c’est que la bande réalisée par JJ Abrams, qui est revenu à la saga après l’épisode VII, en est une qui non seulement fournit des réponses hâtives à des intrigues inachevées, mais a également laissé de côté bon nombre de ses arcs narratifs, personnages secondaires et thèmes. avait été présenté dans la tranche précédente.

« The Rise of Skywalker » a souffert de nombreux désalignements depuis sa phase de développement. Le réalisateur Colin Trevorrow quitte le projet en 2017 en raison de différences créatives avec le studio, obligeant Abrams à revenir en arrière et à réécrire le scénario avec Chris Terrio et à le préparer à commencer le tournage en 2018, offrant très peu de temps de préparation.

De plus, Lucasfilm voulait que le dernier épisode de la trilogie en soit un dans lequel Leia était un personnage central de l’intrigue, quelque chose qui a dû être restructuré après la mort tragique de l’actrice Carrie Fisher en 2016.

Ajoutons que Rose Tico a été complètement écartée, Palpatine revient de manière presque injustifiée et les origines de Rey reçoivent une réponse insatisfaisante, sans oublier la destruction de l’arc narratif de Kylo-Ren et il n’est pas difficile d’imaginer les réactions de division parmi les fans de Star Wars avec la conclusion du trilogie.

Lors d’une récente conversation avec Collider, on a demandé à Abrams s’il considérait que les bandes de Star Wars auraient bénéficié si elles avaient eu une planification préalable, le cinéaste répondant de son expérience télévisuelle et comment l’histoire doit parfois être adaptée et prête. pour tout changement, même si elle reconnaît qu’elle a appris à ses dépens les résultats de ne pas avoir de plan.

«J’ai l’impression d’avoir appris une leçon à quelques reprises, et c’est quelque chose qui, en particulier dans cette pandémie, travailler avec des écrivains pendant un an, est devenu plus clair. La leçon est que vous devez planifier les choses du mieux que vous pouvez et vous devez toujours être en mesure de répondre à l’inattendu », a déclaré Abrams.

Abrams croit que l’inattendu peut survenir sous n’importe quelle forme et que même sans plan, vous devez toujours avoir le sentiment de savoir ce qui est en train d’être fait, sinon le projet en question pourrait ne pas être si bon. Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails supplémentaires sur une nouvelle trilogie Star Wars, bien que le prochain projet à frapper le grand écran sera « Rogue Squadrons », réalisé par Patty Jenkins et qui sera prêt en 2023.