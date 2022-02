JJ Abrams et Paramount révèlent que Star Trek 4 commencera le tournage cette année

Paramount a finalement confirmé aujourd’hui quelque chose qui Star Trek les fans veulent savoir depuis quelques années; que JJ Abrams produira la suite de Star Trek au-delà avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg et John Cho tous prêts à aller audacieusement là où ils ont été trois fois auparavant. Une quatrième entrée dans le redémarré Star Trek La franchise a été initialement discutée il y a six ans, mais pendant un certain temps, on ne savait pas si un nouveau film Star Trek avancerait jusqu’à aujourd’hui.

Tel que rapporté par Variety, lors de la présentation de la Journée des investisseurs Paramount, parmi les nombreuses annonces de films et de séries, JJ Abrams lui-même a annoncé qu’une suite de Star Trek Beyond de 2016 chercherait à commencer le tournage d’ici la fin de l’année, et sera également avoir l’intention de ramener tous les acteurs disponibles des films précédents de la série redémarrée qui a débuté en 2009.

« Nous sommes ravis de dire que nous travaillons dur sur un nouveau film » Star Trek « qui sera tourné d’ici la fin de l’année et qui mettra en vedette notre distribution originale et de nouveaux personnages qui, je pense, vont être vraiment amusants. et passionnant et aider à emmener « Star Trek » dans des domaines que vous n’avez jamais vus auparavant », a déclaré Abrams. « Nous sommes ravis de ce film, nous avons un tas d’autres histoires dont nous parlons et qui, selon nous, seront vraiment excitantes, alors j’ai hâte que vous voyiez ce que nous préparons. Mais jusque-là, vivez longtemps et prospérez.

Le film qui n’a pas encore de titre sera produit par Abrams via Bad Robot Productions et voit Matt Shakman de WandaVision prendre le relais de Justin Lin, qui a dirigé Star Trek Beyond avec les éloges de la critique. Il semble que ce film cherche à éviter le sort de la proposition de suite originale qui a été annoncée puis abandonnée en 2018, lorsqu’il a été allégué que le studio n’avait pas été en mesure de conclure un accord avec Chis Pine pour revenir en tant que Kirk ou Chris. Hemsworth, qui devait reprendre son rôle de 2009 en tant que père de Kirk dans cette histoire particulière.





Paramount a pris le temps de trouver comment éviter qu’un nouveau film Star Trek ne soit un flop





Selon de nombreux rapports, Paramount a hâte de revenir à la série de films Star Trek, et en tant que l’une de leurs plus grandes IP, avec plusieurs séries dérivées et films en production, il n’est pas surprenant qu’ils veuillent obtenir le meilleur retour possible d’une troisième suite au retour à succès de 2009 du capitaine Kirk et Spock. Cette fois-ci, cependant, il semble qu’ils n’entrent pas dans le projet sans avoir fait un travail préparatoire pour savoir s’il y a toujours un appétit pour voir Pine, Quinto et le reste de l’équipage rassemblés.

Malgré de bonnes critiques et une performance raisonnable en surface, Star Trek au-delà en fait, ils ont fini par perdre de l’argent pour Paramount, ils n’étaient donc pas sur le point de se lancer dans un autre film sans s’assurer qu’ils évitent que ce scénario ne se reproduise, et il semble que leurs recherches aient confirmé que les fans veulent voir le casting revenir à leurs rôles une fois de plus. Cependant, le défi qui attend Abrams et l’équipe de production consiste à réunir à nouveau tous les acteurs.

Chris Pine a plusieurs projets déjà en production et un prochain Wonder Woman suite à l’horizon. Zoe Saldana est en plein tournage Les Gardiens de la Galaxie Vol.3et a une série potentiellement gigantesque de Avatar films à venir, tandis que Keith Urban sera vu dans Amazon Les garçons en juin, et Simon Pegg travaille sur la finale Mission impossible film. Anton Yelchin, membre de la distribution de 2009, sera absent de la formation de retour, après son triste décès en 2016, juste avant la première de Star Trek au-delà. Il a été révélé à l’époque que son rôle de Chekov ne serait refondu dans aucune suite future, et cela ne devrait pas avoir changé.





