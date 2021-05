JJ Abrams dit qu’il est prêt à réaliser à nouveau des films originaux

Le cinéaste acclamé, JJ Abrams a révélé qu’il souhaitait revenir à la réalisation de films originaux après, sur les six projets qu’il a réalisés, un seul a une histoire originale.

La bande monstre, «Super 8» JJ Abrams est sorti entre les deux films de ‘Star Trek’ il a réalisé, qui complète sa filmographie avec ‘Mission: Impossible III’ et deux films de ‘Guerres des étoiles’, ‘Le réveil de la force’ Oui ‘La montée de Skywalker’.







Avec un certain nombre de projets en développement en tant que producteur, Abrams a révélé qu’il écrit actuellement du matériel original et vise à diriger des projets qui ne sont pas basés sur des franchises préexistantes.

«Je sais qu’Hollywood est un endroit où les gens sont inspirés par quelque chose qu’ils voient, un vieux film ou une émission et ils proposent leur réponse, leur propre version… c’est devenu un endroit où cela ne se produit plus, vous voyez quelque chose et les gens sont inspirés en disant: « Faisons exactement la même chose », j’ai l’impression que quelqu’un qui a commencé à écrire pour la télévision en racontant des histoires originales me manque vraiment. «







«Les quelques choses sur lesquelles je travaille actuellement en tant qu’écrivain sont des idées originales. J’ai juste le sentiment qu’en tant que réalisateur, j’aimerais que mes prochains projets soient des choses qui n’existent pas forcément avant ».

D’autre part, il avait déjà été annoncé qu’Abrams produirait une nouvelle version de Superman pour Warner Bros. écrite par Ta-Nehisi Coates, qui se concentrerait sur un Superman noir.