JioMeet ajoute trois options de langue indienne pour améliorer l’expérience d’appel vidéo pour les utilisateurs

La plate-forme d’appels vidéo JioMeet de Reliance Jio a été mise à jour avec trois langues indiennes pour célébrer les 75 ans d’indépendance du pays. L’application prend désormais en charge l’hindi, le marathi et le gujarati, en plus de l’anglais. Ce nouveau changement est désormais disponible pour les utilisateurs de la plateforme.

JioMeet obtient de nouvelles langues

JioMeet proposera bientôt plus de choix de langues indiennes. Ceux-ci incluront le tamoul, le télougou et le kannada. L’idée est d’aider les Indiens à parler à leurs proches dans leur langue préférée.

Les nouvelles options de langue sont accessibles via les paramètres de l’application JioMeet. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur l’option Langue dans le menu Paramètres et choisir celle dans laquelle ils souhaitent communiquer.

Il existe également un nouveau mode Classe, qui aidera les écoles et les établissements d’enseignement à organiser facilement des sessions de classe virtuelle. Le mode comprendra des fonctionnalités telles que l’accès restreint au tableau blanc, la réunion restreinte, le partage d’écran et la feuille de présence dans l’application pour rendre les cours virtuels plus réalistes.

Il existe également un support pour les appels vidéo ininterrompus pendant 24 heures, cela aussi gratuitement. Il existe des commandes telles que Muet tout, Forcer le muet, Verrouiller les réunions, Salles d’attente et plus encore.

La société, dans un communiqué, a déclaré : « Parallèlement aux améliorations apportées à l’application au cours des derniers mois, cette mise à jour semble être conforme à l’adoption du service par le marché de masse, car de plus en plus d’Indiens seront à l’aise de l’utiliser pour le travail, l’éducation et d’autres exigences de visioconférence. »

Pour les non-initiés, JioMeet a été lancé l’année dernière pour soutenir l’initiative Atmanirbhar Bharat. La plate-forme d’appel vidéo indienne est dotée de fonctionnalités telles que les appels audio/vidéo HD, la suppression du bruit de fond, la résolution vidéo adaptative, la prise en charge de plusieurs appareils, etc. Il est sécurisé et crypté et est disponible pour les appareils Android, iOS, Windows et macOS.

