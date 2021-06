Jio s’associe à SEGA, une société de jeux japonaise, pour lancer les jeux Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 3

01 juin 2021 18:08:52 IST

Reliance Jio a annoncé qu’il s’est associé à SEGA, une société de jeux japonaise, pour introduire de nouveaux jeux dans son Magasin de jeux Jio. Deux jeux populaires qui seront lancés sur le Jio Games Store sont Sonic le hérisson 2 et Rues de la rage 3. À partir des utilisateurs de JioFibre, Jio a confirmé que ces deux jeux seront disponibles au téléchargement et à la lecture pour tous les utilisateurs de Jio Set-Top-Box, smartphones et autres utilisateurs de Jio. Selon Jio, les deux Rue de la rage 3 et Sonic l’hérisson sont populaires aux États-Unis et en Europe.

Rue de la rage 3 est une série de jeux de combat de rue connue sous le nom de Poing nu 3 au Japon. D’autre part, Sonic le hérisson 2 fait partie de la série SEGA Mega Drive qui comprend « les personnages emblématiques de SEGA ». Jio a également révélé que SEGA personnalisera l’interface utilisateur pour les deux jeux pour Magasin de jeux Jio. Les deux jeux seront également disponibles en hindi et en tamoul.

Clause de non-responsabilité: Reliance Industries Ltd. est le seul bénéficiaire d’Independent Media Trust qui contrôle Network18 Media & Investments Ltd qui publie 45secondes.fr

