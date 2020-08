Jio présente deux nouveaux forfaits prépayés avec un abonnement VIP Disney Plus Hotstar d’un an avant l’IPL 2020

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 09:09:43 IST

Reliance Jio a lancé deux nouveaux forfaits prépayés en collaboration avec Disney + Hotstar dans le cadre de l’offre “Cricket Dhana Dhan Jio Dhana Dhan”. Pour l’inversé, l’IPL 2020 devrait commencer dans les semaines à venir et sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Les deux nouveaux plans sont au prix de Rs 499 et Rs 777 et ils offrent tous deux un plan d’abonnement d’un an à Disney + Hotstar VIP d’une valeur de Rs 399. Le plan Rs 499 offrira 1,5 Go de données quotidiennes et une validité de 56 jours. Ce plan n’offrira aucun avantage vocal ou SMS.

En plus de l’abonnement d’un an, le plan Rs 777 offre 1,5 Go de données quotidiennes et 5 Go de données supplémentaires pour le reste de la période de validité de 87 jours. Les acheteurs recevront également des appels Ji-to-Jio illimités et 3000 minutes pour les appels Jio vers non-Jio et 100 SMS par jour.

Pour les deux plans, une fois que la limite de données quotidienne de 1,5 Go est atteinte, les utilisateurs continueront à obtenir les données, mais à une vitesse inférieure de 64 Kbps.

