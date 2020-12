Jio et Mediatek annoncent un tournoi e-sports de 70 jours, «  Gaming Masters  », avec un prix de pool de Rs 12,5 lakh

Tech2 News Staff30 déc.2020 09:01:53 IST

La société numérique Jio et le fabricant de puces électroniques basé à Taiwan Mediatek lancent mardi un tournoi e-sport de 70 jours, « Gaming Masters », ont déclaré les sociétés. Le jeu sera hébergé par la plateforme Jio Games et l’intégralité du tournoi sera diffusée en direct sur Chaîne Esports JioTV HD et Youtube, a déclaré une note conjointe de Jio et MediaTek. «Jio et MediaTek se sont réunis pour lancer« Gaming Masters », un événement e-sport destiné aux passionnés de jeux en ligne nouveaux et existants en France.

Passionnés de jeux vidéo, êtes-vous prêt à faire partie des plus attendus #eSports tournoi de l’année? Préparez-vous pour le #MediaTek Free Fire Gaming Masters en association avec @jiogames & dévoilez votre extraordinaire #gaming prouesse. Inscrivez-vous maintenant: https://t.co/CwyGKlTmlc #FreeFire pic.twitter.com/jgfczR9qAC – MediaTek France (@MediaTekIndia) 29 décembre 2020

Ce tournoi e-sport de 70 jours survient quelques jours seulement après la réussite du premier événement de jeu en ligne de JioGames – «France ka Gaming Champion» », indique la note.

Le tournoi est destiné à tester les compétences, le travail d’équipe et l’endurance des joueurs dans une arène de jeu virtuelle tout en rivalisant pour un prize pool de Rs 12,5 lakh.

Gaming Masters comprendra le Free Fire développé par Garena, qui sera disponible pour les utilisateurs Jio et non Jio via la plate-forme JioGames.

Il n’y aura pas de frais d’inscription ou de participation pour les joueurs, selon la note. Les inscriptions pour tous les utilisateurs de Jio et non-Jio ont déjà commencé et seront ouvertes jusqu’au 9 janvier. Vous pouvez vous inscrire aux Gaming Masters sur ce site. Le tournoi débutera le 13 janvier et se terminera le 7 mars.

(Avec des entrées de PTI)

Clause de non-responsabilité: Reliance Industries Ltd. est le seul bénéficiaire d’Independent Media Trust qui contrôle Network18 Media & Investments Ltd qui publie 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂