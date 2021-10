Jio commence à facturer 6p/min pour les appels vocaux sur un autre réseau

Reliance Jio a annoncé qu’il a commencé à facturer 6p/min pour chaque voix vers d’autres réseaux à partir de 10e Octobre. Ces nouvelles redevances seront selon l’IUC qui est gérée par la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Les appels sortants inter-réseau coûtent de l’argent à l’entreprise. Vous devez donc payer lorsque vous appelez d’autres réseaux tandis que les appels du réseau Jio vers le réseau Jio sont toujours gratuits et Jio vers la ligne fixe est également gratuit.

Pour appeler d’autres numéros d’entreprise, vous devez d’abord recharger votre numéro avec des bons IUC. Reliance Jio a annoncé 4 nouveaux bons de recharge de Rs. 10 à Rs. 100. La société offrira également des données supplémentaires aux utilisateurs afin que vous n’ayez pas à dépenser trop. Ces nouveaux frais sont également applicables aux utilisateurs postpayés et vous obtiendrez des données gratuites avec les nouvelles recharges.

Selon la déclaration publiée par Reliance Jio aux médias, ils ont déclaré qu’il était contraint d’appliquer ces nouveaux frais d’appel aux opérateurs IUC. Ils ont également déclaré qu’en raison de l’IUC de leur entreprise, ils ont payé environ 13 500 crores de roupies à d’autres entreprises au cours des trois dernières années. Même après l’annonce des régulateurs en 2017, la société facture toujours Rs 1,50/min.

Le nouveau plan ne sera valable que jusqu’à ce que la TRAI supprime complètement l’IUC jusqu’à ce que vous deviez payer pour les appels hors réseau. Conformément aux modifications apportées par le régulateur en 2017, ils vont mettre en œuvre des frais de résiliation nuls à partir du 1st janvier 2020, cela signifie donc qu’il n’y aura aucun frais affiché par Reliance Jio. La société espère que de nouveaux frais IUC commenceront et que ces nouveaux frais sur les appels vocaux vers un autre réseau seront supprimés le 31st décembre 2019.

