Jio-bp et TVS Motor Company collaborent sur des solutions de recharge pour véhicules électriques

Le fournisseur de carburant d’aviation Jio-bp et le fabricant de deux et trois roues TVS Motor Company ont récemment annoncé que les deux entités avaient convenu d’explorer la création d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques robuste pour les deux et trois roues électriques dans le pays.

Dans le cadre de ce partenariat proposé, les clients des véhicules électriques TVS devraient avoir accès au vaste réseau de recharge de Jio-bp, qui est également ouvert à d’autres véhicules.

Tirant parti de la force des deux sociétés, ledit partenariat vise à créer un réseau de recharge CA régulier et un réseau de recharge rapide CC.

Jio-bp exploite ses stations de recharge et d’échange de véhicules électriques sous la marque Jio-bp pulse.

« Avec l’application Jio-bp pulse, les clients peuvent facilement trouver des stations à proximité et recharger leurs véhicules électriques », indique un communiqué conjoint.

TVS Motor Company a fait des progrès significatifs dans le développement de nouveaux produits de mobilité électrique et des technologies associées.

Depuis son lancement, la société a déjà vendu plus de 12 000 unités de son scooter électrique à grande vitesse TVS iQube.

« La société a engagé Rs 1 000 crore dans le secteur des véhicules électriques, dont une bonne partie a déjà été investie », indique le communiqué conjoint, ajoutant que la société prépare un portefeuille complet de deux et trois roues dans la gamme de 5 à 25 kW. qui sera sur le marché dans les 24 prochains mois.

